Ahora que fue llamado por primera vez a la Selección Nacional, el guardameta mexicano Alex Padilla confesó que siempre ha sido fanático de Guillermo Ochoa.

El cancerbero del Athletic de Bilbao habló sobre su orgullo por representar a México, pues aseguró que eso es algo que ha buscado durante toda su carrera.

“A mamá siempre le pedía que me comprara las camisetas de Memo Ochoa. A mí me gustaría pasar todos los años viniendo a México con la Selección hasta el día en que ya no juegue más al futbol. Soy mexicano porque soy mexicano, quiero luchar por este escudo, por este país, y dejarlo lo más alto posible”.

“Cuando me entero que soy seleccionado con la mayor no me la creo, pienso que no es real, que estoy viviendo en algo fuera de la realidad porque es algo que he estado persiguiendo desde hace muchos años, con mucho trabajo de por medio y hoy el futbol me da esa oportunidad que voy a aprovechar al máximo”, comentó el guardameta en entrevista con el staff de comunicación de la Selección Mexicana.

Padilla fue incluido en la convocatoria de México para esta Fecha FIFA de septiembre, misma en donde el tricolor se medirá contra Canadá y Nueva Zelanda como parte de sus juegos de preparación con miras al Mundial de 2026.

De esta manera es que Padilla está viviendo quizá el mejor momento de su carrera hasta ahora, pues semanas atrás debutó como arquero del Athletic en el inicio de esta nueva temporada de La Liga de España.

SV