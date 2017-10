Sebastián Castella, a conquistar la Perla Tapatía

Su calidad y entrega en el redondel nunca se han puesto en duda. Nació y creció en una familia amante de la Fiesta Brava y fue esto lo que lo marcó de por vida. Tras casi cuatro años de ausencia, el francés Sebastián Castella está de regreso en Guadalajara, dispuesto a enamorar a quienes seguramente colmarán los tendidos para disfrutar, sufrir y gozar de su arte en el albero de la Nuevo Progreso.

Castella compartirá el cartel de la segunda corrida de la Temporada Grande del máximo escenario taurino del Occidente del país junto al hidrocálido Juan Pablo Sánchez y el tlaxcalteca Sergio Flores, quienes lidiarán un lote de seis astados de la ganadería de Begoña.

Sobre su próxima actuación, el diestro nacido en Francia se dijo contento por su regreso a suelo tapatío, en donde se ha convertido en uno de los consentidos de la afición.

“Estoy feliz, contento de poder estar aquí y de presentar mi temporada en México. Me emociona mucho estar en Guadalajara, es una plaza en donde he tenido triunfos bonitos, he tenido sensaciones que son siempre importantes. Quiero que sea una tarde importante, en la que pueda expresar lo que llevo dentro como torero. Son muchas cosas las que representa Guadalajara para mí. Primero está el toro que sale, el público, lo serio y lo difícil de su público, que es exigente, pero que tiene una sensibilidad que particulariza a todo México”, manifestó.

Consciente del reto que significa mostrarse en tierras mexicanas, el oriundo de Béziers mencionó que buscará emular lo hecho por el histórico Manuel Laureano Rodríguez “Manolete”, quien abandonó el Viejo Continente durante un año completo para hacer historia en Latinoamérica.

“A mí uno de los toreros que más me marcó sin verlo es ‘Manolete’ y lo que hizo él yo voy a intentarlo en la mitad del año. Él duró un año entero en México y América Latina, y sólo toreó en España una vez. Yo de momento lo voy a hacer por medio año, pero espero que algún día pueda cumplir ese sueño”, aseguró.

El diestro galo se dijo agradecido con México por las tardes de historia que ha vivido como matador de toros, en donde se incluyen triunfos en plazas como Guadalajara, México, Aguascalientes y Morelia.

Activo 45 tardes en este año

Durante la temporada 2017, Sebastián Castella ha hecho el paseíllo durante 45 tardes, en las que ha cortado 60 orejas y un rabo, además de haber indultado a dos toros.