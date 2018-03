Se me cae la cara de vergüenza por situación de Atlas: Milton Caraglio

El centro delantero del Atlas, Milton Caraglio, lamentó que el Clausura 2018 esté lejos de ser lo que planearon antes de iniciar la competencia, porque los objetivos eran otros y el equipo se ha ido metiendo en problemas de cociente debido a una mala racha, que les cobra factura a todos con mucha presión.

“Nos deja la experiencia que este es un torneo difícil, en el que no puedes regalar nada. La mala racha, ganamos un partido de 11 y se me cae la cara de vergüenza, es la realidad, hay que ponerle el pecho, seguir trabajando y esperamos que se siga mejorando”.

Hay momentos en los que no se descansa como debe ser, debido a que se está pensando mucho en qué se ha dejado de hacer, pero en base a trabajo las cosas mejoraron ya en el partido pasado y espera que el domingo ante el Veracruz, las cosas continúen de buena manera.

“Cuando estás en esta situación de mala racha y encima de eso tienes que pelear por el promedio, eso te come mucho la cabeza, pero la verdad es un equipo muy trabajador, con muchas ganas de salir de esto. En un partido le toca a uno hacer cosas que no le corresponden, pero es por el momento”.

El mal torneo en el Atlas afecta a todos en la institución, desgasta las relaciones y se debe ser muy maduro para que no se rompa la unión de grupo, la cual está intacta, aseguró el delantero, quien de paso dijo sentirse querido por la afición.

“Se sufre mucho, lo sufre el aficionado que va a ver el partido y también la familia. Me he sentido valorado por la gente, me han dado su apoyo, obvio que no siempre tienes a todos contentos pero la mayoría me ha dado su cariño. Acá hay mucha gente que se está partiendo el alma para que al equipo le vaya bien”.

