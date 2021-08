Se caen dos astros del Juego de Estrellas

Dos de los principales atractivos para el Juego de Estrellas entre la MLS y la Liga MX era la presencia de los dos delantero de la ciudad de Los Ángeles, California, Javier “Chicharito” Hernández y Carlos Vela, principales estandartes del futbol mexicano en el balompié de Estados Unidos, sin embargo, estos dos elementos ex del Guadalajara y del futbol europeo, no estarán presentes mañana en el Estadio Banc of California para este partido amistoso, ambos por lesión.

Quien sí estará y representando a la MLS, será el volante ofensivo Rodolfo Pizarro, del Inter de Miami, quien se sube a la convocatoria emitida por el timonel Bob Bradley para que sea una de las principales figuras del equipo del balompié estadounidense.

Por otro lado, ayer fue día de medios, en donde el director técnico Juan Reynoso, quien será el timonel responsable del equipo de la Liga mexicana, señaló que este partido es una oportunidad inmejorable para dejar lo mejor parado posible al futbol mexicano. “Queremos ganar este primer round y vamos a tratar de hacerlo. La Liga MX tiene mucho más tiempo con un buen nivel, la MLS crece. El juego será de una buena trascendencia”, mencionó.

Rogelio Funes Mori, delantero de Monterrey, por su parte, manifestó que es un orgullo “defender la Liga de mi país. Soy un mexicano más y como tal trataremos de defenderlo a 100%. Estoy contento de estar en el Juego de Estrellas representando a la Liga MX. Estar aquí es un privilegio, hay que aprovechar la experiencia”.

Idea fabulosa

Por su parte, el director técnico estadounidense Bob Bradley, quien estará a cargo del equipo ideal de la MLS, expresó su beneplácito por la organización de este tipo de eventos, ya que se verá un futbol de calidad.

“Esta idea es fabulosa y espero que los aficionados lo gocen. Todo el evento es divertido en sí, habrá juegos para mostrar habilidades y demás, pero esos 90 minutos en el campo no serán divertidos si no quieren ganar. Nos aseguraremos que todo el mundo esté jugando a su mejor nivel mañana. Queremos ganar y mostrar el nivel de la Liga MX”.

El ex seleccionador de las barras y las estrellas y hoy timonel del LAFC, lamentó que Carlos Vela y Javier Hernández no estén.

“Que mal que no estén, pero esto es lo que sucede con los juegos de media semana. Pero estará Rodolfo (Pizarro), que sabe meter buenos pases, creo que también ganamos con su presencia”.

Desafío de habilidades

Dentro de la semana de Juego de Estrellas de la MLS ante la Liga MX, se tiene programado para esta noche en el Estadio Bank of California de Los Ángeles, el Desafío de Habilidades o el “2021 MLS Skills Challenge”, como oficialmente se le conoce, el cual consiste en que varios jugadores demuestren sus capacidades de técnica individual y de fantasía.

Serán cinco los elementos a desarrollar: tiros libres, penales, pases filtrados, remates de tijera o chilena y precisión en una especie de futgolf.

Los jugadores presentes por la MLS son Andre Blake , Nan Ricardo Pepi, Rodolfo Pizarro, Diego Rossi, Raúl Ruidíaz, Matt Turner y Lucas Zelarayán.

Por la Liga MX estarán: Rubens Sambueza, Rogelio Funes Mori, Jonathan Rodríguez, Pedro Canelo, Diego Valdés, Orbelín Pineda, Alfredo Talavera y Nahuel Guzmán.

