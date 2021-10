Sassuolo sorprende a la Juventus

Frenazo para la Juventus, que perdió 1-2 en casa en el descuento final ante el Sassuolo, ayer en la Jornada 10 de la Serie A, donde el Inter de Milán sí que cumplió la misión al vencer 2-0 en Empoli.

Al descanso, la “Juve” perdía 1-0 por un tanto de Davide Frattesi, pero los turineses consiguieron empatar por medio del estadounidense Weston McKennie, revelación de la pasada temporada, con un remate imparable de cabeza al minuto 76.

Cuando todo parecía conducir a un reparto de puntos, el francés Maxime López, aprovechando un gran pase en profundidad de Domenico Berardi, firmó el gol de la victoria visitante en el 90+5’.

Después de seis partidos sin derrota, la Juventus se estanca en la tabla en el séptimo sitio con 15 puntos.

“Es el tipo de partidos que no tienes que perder si sabes que no lo vas a poder ganar”, lamentó Allegri. “Tenemos que aprender a mantener un resultado, no puede ser que nos hagan un gol en un contragolpe así”, dijo.