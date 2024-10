Santiago Giménez pone a Chivas por encima del Cruz Azul

Santiago Giménez, actual jugador del Feyenoord y canterano del Cruz Azul, se encuentra en México mientras se recupera de una lesión que lo dejará fuera de las canchas hasta 2025, por lo que aprovechó para dar algunas entrevistas en programas deportivos, en dónde sus declaraciones ya han comenzado a dar de qué hablar.

Durante su participación en un programa de ESPN, Giménez habló sobre el tema de Fernando Gago y su posible salida de Chivas para ser el nuevo entrenador del equipo argentino Boca Juniors.

Cabe destacar que Santi cuenta con una historia con el club argentino, pues en varias ocasiones ha dejado claro que es uno de sus clubes favoritos y que le gustaría llegar a jugar en él, además de que su papá, Christian ‘Chaco’ Giménez, jugó un lapso de su carrera en el equipo Xeneize.

En el programa, el ‘Bebote’ fue cuestionado acerca de cuál club “pesa más” entre Chivas y Boca, a lo que el delantero mexicano respondió que “son los dos clubes más grandes de sus respectivos países”.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar a las declaraciones del canterano cementero, pues los comentarios no cayeron nada bien entre los aficionados azules y hasta en aficionados del América, sin embargo, los fans del ‘Rebaño’, aprobaron los dichos de Santiago.

"No sé si lo correcto pero si es algo que a él le convence no veo porque matarlo, no está saltándose ninguna regla, ninguna norma porque hay una cláusula de rescisión pero si Boca paga esa cláusula, se va", puntualizó Giménez.

JV