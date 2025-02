Santiago Giménez convirtió su primer gol en Champions League portando la playera del Milan ayer en San Siro frente a su exequipo, el Feyenoord, aunque no logró evitar la eliminación del cuadro italiano del torneo.

El "Bebote" ya suma tres goles y una asistencia en cinco partidos desde que llegó al conjunto 'rossonero'. Los aficionados italianos se han expresado muy bien de su incorporación al AC Milan, formando parte de sus "cuatro fantásticos" junto a Joao Félix, Rafael Leao y Christian Pulisic .

"La realidad es que Santi está teniendo un gran torneo y futbolísticamente está muy bien", declaró su padre, Christian Giménez.

¿Cómo reaccionó Christian "Chaco" Giménez ante las críticas para Santiago?

El "Chaco", en Fox Sports Radio, aseguró que se sigue menospreciando lo hecho por Santi en su carrera por el futbol europeo.

"Porque hay que decirlo, obviamente faltan un montón de cosas, pero ya dijeron cuando estaba en Feyenoord 'ah no, es que es una liga equis', ahora que está allá 'no, es que…'. Siempre le buscan, nunca se van a poner contentos. Es un chico de 23 años y siempre buscan el 'pero' ", aseveró.

Asimismo, aseguró que muchos están a la espera de un tropiezo para comenzar las críticas contra el delantero mexicano surgido de Cruz Azul.

" Obviamente que me calienta porque están esperando un tropiezo para empezar a meter ahí. Más allá de eso, aunque no se me note, estoy tranquilo con el momento de Santi. Nadie le regaló nada, él sólo se abrió su camino", agregó.

Aunque su función ahora es analizar y criticar objetivamente desde los programas de Fox Sports, "Chaco" revela que se "calienta" con algunos comentarios hacia su hijo.

"La gente de México, en general, está muy feliz con el paso de Santi, pero hay otra gente que no entiendo. Pasó con Raúl también… A veces uno como padre aguanta, aguanta y aguanta, pero llega un momento donde no y yo debo comportarme a la altura del canal de televisión que me contrata para analizar ", concluyó.

Con información de SUN

MBV