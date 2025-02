"Chucky" Lozano levanta la mano para regresar a la Selección Mexicana

Después de emprender una nueva aventura en la MLS, tras su etapa por el viejo continente, el delantero del San Diego FC, Hirving "Chucky" Lozano aseguró que se encuentra disponible para regresar a la Selección Mexicana, por lo que enfatizó en que presentará la oportunidad de regresar de la mejor manera.

"Siempre lo he dicho: siempre estoy disponible para la Selección Nacional. Me encanta ir a la Selección y claro que sí, en cualquier momento que me llamen, voy a estar ahí. La gente que me encuentro en la calle me ha preguntado por qué no voy y creo que va a haber la oportunidad de regresar y ojalá sea de la mejor manera", señaló.

Para el "Chucky" el estar en la MLS y tener actividad en los Estados Unidos es una nueva oportunidad para regresar a la Selección Mexicana, además de que reveló ha estado en charlas con Javier Aguirre y Rafael Márquez, por lo que espera ser considerado para su regreso.

"Ojalá me den la oportunidad de estar en la Selección. Me encantaría estar allá, pero ya son decisiones de ellos. Yo me voy a preparar al máximo, estar a mi mejor nivel. Ya que empiece el torneo, creo que van a ver mi nivel, van a ver cómo estoy, y ojalá pueda estar de la mejor manera y pueda yo regresar a la Selección", concluyó.

El último encuentro que Hirving Lozano participó con la Selección Mexicana se dio en la final de la Nations League ante los Estados Unidos, duelo que se celebró el 24 de marzo del año pasado.

Hasta el momento se ha perdido un total de 15 encuentros con el combinado nacional mexicano, incluyendo la Copa América, por lo que no ha sido convocado durante el proceso de Javier Aguirre al frente del conjunto Tricolor.

