A tan solo dos días de que den inicio los Juegos Panamericanos Santiago 2023, una nueva polémica en torno al deporte mexicano sale a luz, después de que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y el Comité Olímpico Mexicana (COM) tuvieran un conflicto, propiciando a que cinco médicos no viajaran a Chile.

Además, la Conade ha instruido a los médicos que ya se encuentran en Santiago a no dar servicios a los deportistas hasta que se arregle la situación con el COM, organismo que preside María José Alcalá.

El problema se generó cuando la Conade, institución que dirige Ana Gabriela Guevara, intentó cambiar de última hora a los abanderados de la delegación que estará presente en la ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos. Algo a lo que el COM se negó, ya que es el único organismo facultado para realizar dicha acción.

"El domingo, en un acto deliberado, doloso, querían que se cambiaran a los abanderados, que ya habían sido designados, el único facultado para hacer esta designación es el comité ejecutivo del Comité Olímpico Mexicano.

Incluso ya se habían anunciado en las dos páginas, de los institutos, a los seleccionados. Me negué, no lo acepté, al día siguiente se llevó a cabo el abanderamiento, manifesté que no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando, porque era una falta de respeto para la institución y a los atletas”, comentó María José Alcalá en entrevista con ESPN.

Primero se les impidió el viaje a cinco médicos de la Conade y, ahora, el mismo organismo ha dado la instrucción al personal que ya está en el país sudamericano a no brindar el servicio a los atletas que están a punto de iniciar su participación en la justa panamericana hasta nuevo aviso.

Por lo tanto, el COM ha buscado apoyo en los Institutos del Deporte u otros médicos externos que ya han trabajado con los atletas, para que estos puedan viajar y asistir a los deportistas.

"Lamentamos esto por los atletas de México, no vamos a poner en riesgo sus competencias, hemos pedido a institutos del deporte que nos apoyen, a médicos que ya han apoyado y han aceptado. Posiblemente, no estén en uno o dos días cubiertos en su totalidad los deportes, no sabemos si los que se encuentran en Chile y son de la Conade se van a retirar de la delegación, es una decisión de la Conade", agregó la presidenta del COM.

