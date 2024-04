Está cerca de llegar a su fin la fase regular del Torneo Clausura 2024. Este domingo 7 de abril se juegan 2 encuentros de la Jornada 14 (J14) del campeonato de la Liga MX, y aquí te decimos dónde ver EN VIVO el partido San Luis vs Juárez.

San Luis no atraviesa por un buen torneo, sin embargo, todavía buscará hilar una serie de resultados que lo clasifique an Play-In a la Liguilla; del otro lado, Juárez, no quiere ser último de la Tabla General.

El duelo de la J14 será este domingo 7 de abril a las 18:00 horas en el Estadio Alfonso Lastras, y podrá ser visto en televisión restringida y por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido San Luis vs Juárez

Fecha y hora: Domingo 7 de abril, 18:00 horas

Domingo 7 de abril, 18:00 horas Estadio: Alfonso Lastras

Alfonso Lastras Transmisión (canales): ESPN, Star+

*Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

