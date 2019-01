Salvador Reyes Jr., encantado de recibir al líder Chivas

El entrenador de Santos Laguna, Salvador Reyes Jr., se dijo encantado de recibir este domingo a las 18:06 horas al líder Chivas de Guadalajara y restó importancia al hecho que el árbitro del partido será Luis Enrique Santander.

En actividad de la jornada cuatro del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX, los Guerreros le harán los honores al Rebaño Sagrado con la meta de cortarle la buena racha y el invicto, además de hacerle su primer gol.

"Han tenido un gran arranque y han mantenido en ceros su portería y eso les da la posibilidad de que con un gol puedan hacer diferencia. Hay que reconocer que ellos han hecho un buen inicio y es muy bueno para nosotros recibir al que va de líder", comentó ante los medios de comunicación.

Subrayó que Chivas "es uno de los grandes de México y es una gran oportunidad para que nosotros nos midamos y valoremos el plantel que tenemos, porque nosotros estamos abocados a estar en esos lugares".

¿En cuanto a la presencia del silbante Santander, el timonel santista le deseó suerte y dejó de lado la atención que causó, pues dicho árbitro no dirige un partido del Guadalajara desde su polémica actuación en la Final del Clausura 201, en la que el Rebaño se coronó campeón.

"La Comisión elige y ellos están en su tarea para que cada arbitraje sea lo mejor posible, ellos se mantienen en esa línea y nosotros a lo que nos corresponde, no tenemos injerencia en el arbitraje. Si llamaron a Luis Enrique Santander para este partido pues bienvenido, que tenga éxito", indicó.

"Chava" Reyes también opinó sobre el VAR luego que en la semana abundó el tema precisamente porque en el juego pasado de Chivas frente a Toluca se anuló un gol a Diablos Rojos que pudo ser legítimo.

"Hacemos referencia de esta última jugada (entre Chivas y Toluca) porque fue significativa pero no de las decisiones buenas que ha tomado el VAR, en las que se ha visto que ha influido en pelotas que no era fuera de lugar o en las que cambiaron la decisión para que sea correcta. Nadie ha dicho nada de los aciertos, ahora no sabemos si se equivocaron, pero iba a pasar, simplemente se tiene que seguir perfeccionando".

