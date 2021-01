Salvador Quirarte acusa a Armando Navarro y accionistas de actos ilícitos para intentar controlar Charros

Salvador Quirarte envió un comunicado dirigido a la prensa, afición, equipo y a la opinión pública, donde expresa su molestia al comunicado emitido por los accionistas mayoritarios de los Charros de Jalisco.

También en la carta se lee que los mencionados accionistas han intentado falsamente apropiarse de las acciones de Charros de Jalisco.

El ex directivo de los Charros de Jalisco acusó al señor Luis Armando Navarro de haberlo señalado falsamente en un comunicado emitido por el equipo y señala que ese comunicado es reflejo de la desesperación por tomar el control de los Charros.

"Ese comunicado no es más que un claro reflejo de la desesperación del señor Luis Armando Navarro Peña y el grupo de accionistas que encabeza por tomar el control de las empresas del Grupo Charros de Jalisco, para cometer actos ilícitos en perjuicio de los demás accionistas y las empresas" mencionó Salvador Quirarte en el comunicado.

Salvador Quirarte también mencionó que uno de los accionistas que hoy manejan al equipo no ha cumplido con su compromiso de entregar la marca Charros de Jalisco a Holding.

"No debe perderse de vista que al día de hoy el señor Luis Armando Navarro Peña no ha cumplido con su compromiso de entregar la marca Charros de Jalisco a la empresa Holding Deportiva de Jalisco, S.A. de C.V., lo que constituye un engaño a los que confiamos en él." Concluyó el ex administrador de los Charros.

El conflicto entre ambas partes afecta bastante en lo deportivo al equipo y se vio reflejado en el pobre accionar del conjunto jalisciense en la Temporada 2020-2021. Los accionistas piden se haga una auditoria a Salvador Quirarte mientras que él mismo culpa a los accionistas de querse apoderar ilegalmente de los Charros de Jalisco.

