Un balazo en la cabeza la arrebató todo y alejado de las canchas y reflectores, surgieron varias versiones sobre la vida que llevaba a partir del lamentable suceso. Unas fotos en una panadería de su natal Paraguay hicieron que se creyera que "Chava" no la pasaba nada bien, pero no fue así.

En entrevista con el Escorpión Dorado, el histórico delantero paraguayo señaló que todos los rumores surgidos en torno a las fotos fueron falsos; situación que le causó gran molestia.

"No me gustó que dijeran que estaba trabajando en una panadería, que era muy pobre. Yo le puse una panadería a mis padres para que tuvieran sus negocios y estuvieran tranquilos. Me dijeron que posara con los panes y ya", explicó con el famoso youtuber.

Asimismo, explicó que tiene otras actividades que lo ayudan a mantenerse con buenos ingresos.

"Tengo otras cosas que me generan dinero, tengo un complejo deportivo, terrenos que estoy alquilando. Ahorita la panadería ya no la tenemos", concluyó.

Por otra parte, el guaraní contó algunas malas costumbres que hacía él y otros futbolistas para no jugar; situación por la que no le gustaría ser director técnico.

"No me gustaría lidiar con algunas cosas que hacíamos… Nos hacíamos los lesionados para no entrenar o jugar algún partido. Eso no me gustaría que pase conmigo… Lo hacíamos por cansancio, eran muchos partidos y nos sentíamos agotados. Al kinesiólogo le decíamos que nos molestan ciertas cosas", relató.

