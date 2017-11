Salida en Falso

Así como llegó, se nos está yendo la temporada regular, y en esta trinchera no sentimos otra cosa más que angustia, no porque nuestro equipo favorito esté dando pena, sino porque estamos a un pasito de la recta final.

Transcurrieron ya 11 semanas, y se separó a los contendientes de los pretendientes. En ambas Conferencias, hay dos equipos que destacan por encima del resto, lo que nos hace pensar que entre Patriots, Steelers, Eagles y Saints saldrán los dos invitados al Super Bowl, mientras que los demás que se perfilan a los Playoffs serán comparsas.

Aunque, no habría que hacer mucha confianza; la NFL no es como el pambol, en el que es más fácil dar algunos pronósticos, sino que es una Liga tan impredecible, que vemos al peor equipo ganarle al mejor en un domingo cualquiera.

No está de más decir que mejor nos relajemos, dejemos esa angustia de lado y tirémonos al sillón, que se viene lo mejor.

EL PODIO

1.- Dominio internacional

Sin lugar a dudas, el equipo del milenio es el de los Patriots de Nueva Inglaterra y no sólo en suelo estadounidense suelen hacer de los demás equipos sus víctimas, sino que con lo visto el domingo pasado en el Estadio Azteca, muchos, si no es que todos sus aficionados, desearían que Tom Brady fuera eterno para seguir desplegando tal dominio y ahora acumular una racha de seis victorias seguidas.

2.- Son de verdad

La impresionante campaña que están teniendo los Saints de Nueva Orleans ya la quisieran todos en la Liga; junto a los Eagles de Filadelfia, Drew Brees y compañía es uno de los equipos más encendidos de la NFL y su actuación frente a los Redskins, donde remontaron 15 puntos en el último cuarto lo confirmó, para así llegar a la nada despreciable racha de ocho triunfos consecutivos.

3.- Habituales

Además de los Patriots, en la Conferencia Americana está brillando otro equipo, que se trata ni más ni menos del de los Steelers de Pittsburgh, cuadro que conforme ha evolucionado la temporada infunde más miedo en el siguiente rival que en el anterior. Junto a Nueva Inglaterra, los Steelers se están disputando la cima de la AFC y si lo visto el jueves contra Tennessee es una muestra, que se cuiden los demás.

¿TE AVIENTO EL PAÑUELO?

Ridículo internacional :(

Ya se nos está haciendo costumbre que nos duela el corazón cada vez que vemos que los Raiders de Oakland no compiten en un juego... y cuando resulta que dicho partido es en México, pues la herida es más grande. Pareciera que la ambición de los Raiders se quedó en la aduana del aeropuerto de la CDMX, pues la repasada que le dieron los Patriots nadie la imaginaba.

Son unos genios

En Buffalo les pareció suficiente que Tyrod Taylor tuviera un mal juego para sentarlo y darle la oportunidad al novato Nathan Peterman. El tiro le salió por la culata a Sean McDermott, el entrenador en jefe, pues su sesudo movimiento generó no una, no dos ni tres, sino cinco intercepciones al novato tan sólo en la primera mitad del juego ante Chargers.

Espejismo

Lejano queda el recuerdo de los Chiefs de Kansas City como el último equipo en perder el invicto esta temporada. Ahora lo que prevalece es que la maldición de la Morsa (esa que le da a los equipos de Andy Reid cuando fallan a la hora buena) les llegó anticipadamente y bastó que los Giants de Nueva York, que juegan con el aguador como uno de los receptores titulares, los derrotara para quitarlos de la discusión como contendientes.

LA FIGURA

Antonio Brown, WR Steelers

Cuando “Toño Moreno” se inspira, no deja de sorprendernos. El jueves pasado en la paliza de los Steelers a los Titans, el receptor atrapó tres pases para anotación, uno de ellos apoyándose con el casco, entrando en automático a la discusión de atrapada del año. Por si fuera poco, Brown ya pasó de las mil yardas recibiendo, quinto año consecutivo en que supera esa friolera.

EL VILLANO

Que ya vayan levantando el muro en la frontera

Que no se malinterprete nuestro título, no estamos a favor de las políticas migratorias del presidente naranja del Norte, sino que, cuando por estos lares escuchamos declaraciones de gente que se va desencantada o molesta por haber visitado estas tierras, no hacemos otra cosa más que perder la razón con razón. El caso es que Bill Belichick, el villano favorito de los que no son villamelones en la NFL, se aventó unas perlas que dan a entender que su viaje a México para el duelo del pasado domingo no fue para nada placentero, incluso haciendo referencia a los eventos de septiembre pasado. Por ello, pedimos que el concreto se levante en la frontera no para que dejen de pasar los paisanos al Norte, sino para que de allá no vengan para acá personajes como éste.