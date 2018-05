Salida de Caraglio no sorprendió a Cabuto

Que Atlas esté vendiendo a los mejores jugadores de su plantilla no ha tomado por sorpresa a Erubey Cabuto. Para el histórico cancerbero de los Zorros, este tipo de acciones se veían venir desde el día en que se aprobó suspender el descenso en la Liga MX.

“No me sorprendió por cómo se manejarán los siguientes torneos. No habiendo descenso es lógico que se trate de sacar a la gente que cobra más. Yo lo veo contraproducente en cuanto al nivel futbolístico, pero eso ya lo determinaron los directivos y esperemos que no baje el rendimiento del futbol mexicano”, compartió el guardameta.

Con un total de ocho dianas en el Clausura 2018, Milton Caraglio se consolidó como el hombre gol de los Rojinegros del Atlas. Además, sus tantos le valieron para ubicarse como el octavo mejor goleador de la Liga en este semestre.

Pese a todo lo anterior, Altas vendió a su artillero estrella a la Máquina del Cruz Azul y el movimiento se hizo oficial el miércoles pasado, día en que el club capitalino anunció la llegada del argentino al cuadro celeste.

Ahora, a la espera de los jugadores que puedan llegar o salir de Atlas de cara al Apertura 2018, Cabuto espera que Gerardo Espinoza pueda consolidar un buen equipo que se vuelva protagonista de la mano de los jóvenes canteranos.

“A mí me da gusto porque Espinoza le da oportunidad a la gente nueva, a la gente de casa y de cantera. Gerardo se dará cuenta que volver a las bases da buenos resultados, él lo comprobó y afortunadamente las cosas le salieron bien. En este nuevo torneo creo que las cosas serán más difíciles, comenzar de cero y quizá generar una idea que le venga bien al Atlas”, finalizó Cabuto.

RR