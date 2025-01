Ryan García podría enfrentar al Pitbull Cruz en una pelea al aire libre

Ryan García fue castigado con un año de inactividad al dar positivo a Ostarine tras su victoria sobre Devin Haney el año pasado, la sanción termina en abril y parece que ya tiene pactado su regreso, espectacular, digno del King.

Salvador Rodríguez, de ESPN KnockOut, inició los rumores de una combate entre Ryan García e Isaac Pitbull Cruz, al aire libre, en la Times Square de Nueva York.

Según el comentarista, el evento sería una asociación entre la revista The Ring y la compañía de videojuegos SNK, para presentar Fatal Fury: City of the Wolves, nuevo capítulo del popular juego de peleas. Además, Devin Haney también estaría presente en la función, pero para enfrentar a José Ramírez.

El mismo KingRy pareció confirmar la pelea con un mensaje en X: "Traigo una pelea explosiva en mi regreso. El Pitbull siempre ha sido considerado un oponente duro". Y no olvidó su estilo retador al finalizar: "Un enfrentamiento más difícil que Haney, honestamente".

Con García y Haney en el mismo sitio, es posible que ahí mismo se empiece a cocinar la esperada revancha entre los dos.

En lo que respecta al Pitbull, antes de esa pelea subirá al cuadrilátero para enfrentar al también mexicano Ángel “Tashiro” Fierro, el primero de febrero en Las Vegas.