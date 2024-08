Rommel Pacheco, serio candidato para presidir la Conade

Los días de Ana Gabriela Guevara frente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte parece que están llegando a su fin, al menos de que la presidenta electa Claudia Sheinbaum, diga lo contrario. Por ello, ya han surgido algunos nombres que toman fuerza para ocupar el lugar de la ex velocista, entre ellos el de Rommel Pacheco, ex clavadista .

Desde que Pacheco anunció su retiro en Tokio 2020, se le ha visto inmiscuido en temas políticos. Incluso, fue candidato por parte del Partido de Morena para ser alcalde de Mérida, Yucatán, sin embargo, las elecciones las terminó perdiendo y, ahora, su objetivo está puesto en presidir a la organización que rige al deporte mexicano.

Recientemente, Rommel fue visto en París 2024 apoyando a los atletas y felicitándolos por sus logros , como en el caso de Osmar Olvera que fue doble medallista en trampolín 3m, disciplina en la que solía destacar el yucateco.

No obstante, Pacheco no está solo en la pelea por el lugar en la Conade, ya que Moisés Muñoz, ex portero del América, también ha mostrado interés por ocupar tan importante cargo. Además, de que el cancerbero se unió al trabajo de campaña de Claudia Sheinbaum bajo el argumento de que ayudaría a trabajar la agenda deportiva durante el sexenio.

El futuro aún es incierto para conocer el rumbo que tomará la Conade , porque Guevara también ha dejado en claro que le gustaría permanecer en el puesto, si es que la nueva presidenta del país se lo llegase a solicitar. Pero, ante la mala imagen que tiene frente a la opinión pública y la baja popularidad, su continuidad depende de un hilo.

SV