El español Carlos Alcaraz consideró "normal" que se compare su juego con el de Roger Federer, Rafa Nadal o Novak Djokovic, pero aseguró que no busca copiar a nadie y se definió como "cien por cien Alcaraz".

"Es normal que me comparen con ellos, porque es lo que se ha visto en estos últimos 20 años, pero no me defino, no he buscado golpes de nadie, es cien por cien Alcaraz. Me gusta pensar que soy al cien por cien y no la copia de ningún otro jugador", aseguró tras derrotar al japonés Taro Daniel en segunda ronda por 6-1, 3-6, 6-1 y 6-2.

Alcaraz restó importancia al set cedido, lo atribuyó a las difíciles condiciones por el viento y se mostró satisfecho de haberse repuesto del revés y de haberse adaptado a las circunstancias.

"Creo que he mostrado una gran nivel en un partido muy complicado por el viento, que no te lo ponía fácil. Pero estoy satisfecho del resultado", dijo el español.

Alcaraz, de 20 años, destacó la experiencia con la que afronta ahora estos duelos, forjada a base de victorias muy tempranas y, en particular, la del Abierto de Estados Unidos, donde consiguió su primer Grand Slam.

"Ganar el Abierto de Estados Unidos de la forma que lo hice me ayuda de cara a los siguientes Grand Slams y a este torno. Me sirve para enfocar la manera de estar fuera de la pista y si vienen problemas a saber cómo solventarlos. Desde entonces sé que soy capaz de hacerlo", indicó.

En un partido muy condicionado por el viento, el español dejó algunos golpes extraordinarios y explicó que le gusta intentar ese tipo de acrobacias como un "willy" (golpe de espaldas bajo las piernas) que intento ante Daniel.

NO TE PIERDAS: Djokovic y Alcaraz abren sin problemas

"Je t'aime", escribió en la pantalla al final del duelo, una forma, dijo, de agradecer el cariño que el año pasado y el actual le está brindando la capital francesa.

"París es una ciudad preciosa, nadie puede decir lo contrario, siempre he dicho que es un torneo que me encanta venir, también al torneo de París-Bercy. Tengo grandes recuerdos del año pasado, el público me trató espectacular y ahora se vuelca conmigo. Me encanta venir y recibir ese apoyo, por eso puse el mensaje", dijo el jugador, que confesó tener poco tiempo para hacer turismo en la ciudad.

vll