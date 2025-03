Este sábado sigue la Jornada 13 (J13) del Torneo Clausura 2025, con cinco encuentros de la Liga MX programados para este día. Si deseas ver el duelo América vs Tigres, aquí te proporcionamos toda la información necesaria para seguirlo en vivo: hora, canales de transmisión y el estado actual de ambos equipos antes de que el árbitro pite el inicio.

De vuelta a la normalidad, luego de la Fecha FIFA, en el campeonato local, el América buscará seguir a la cabeza de la tabla.

Mientras la Selección Mexicana se encaminaba para coronarse por primera vez en la Nations League, azulcremas y regiomontanos jugaron cada uno encuentros amistosos para no perder ritmo; las Águilas derrotaron a los Potros de Hierro del Atlante por la mínima (1-0), gracias al gol de tiro libre de Cristian "Chicote" Calderón.

Por su parte, Tigres igualó sin anotaciones ante los Pumas en el Q2 Stadium de Austin (0-0), en un duelo donde las faltas brillaron más que las aproximaciones a las porterías rivales.

América no tendrá una tarea sencilla este fin de semana, ya que enfrente tendrá a los Tigres, que están a tres puntos de los de Coapa y si se hacen con la victoria les arrebatarían el liderato del torneo (esperando que León no derrote a Pumas), por lo que André Jardine tendrá que armar un buen parado para que los dirigidos por Guido Pizarro no hagan de las suyas; a pesar de que los emplumados llevan las de ganar en el historial de partidos entre ambas instituciones.

El partido correspondiente a la J13 del Clausura 2025 se disputará este sábado 29 de marzo a las 19:05 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México. Para aquellos que deseen seguir el encuentro en vivo, la transmisión estará disponible a través de televisión abierta, restringida y por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido América vs Tigres

Fecha y hora: Sábado 29 de marzo, 19:00 horas

Sábado 29 de marzo, 19:00 horas Estadio: Ciudad de los Deportes, Ciudad de México

Ciudad de los Deportes, Ciudad de México Transmisión (canales para ver en vivo): TUDN, ViX Premium, Canal 5

