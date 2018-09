Rodrigo Gómez se queda con la Copa Hípica Nacional

En lo que fue la prueba de salto de mayor altura en dos fines de semana dentro de las actividades de la Copa Hípica Nacional, Rodrigo Gómez Vivanco, a lomos de “Bon Ami”, se impuso de manera categórica y con un toque de dramatismo en la prueba estelar de la jornada de ayer, el Gran Premio con obstáculos a 1.50 metros de altura, lo que hizo que arrancara los aplausos de todos los presentes en el Club Ecuestre La Hípica, de Zapopan, Jalisco.

En una prueba celebrada bajo la modalidad Baremo A con un desempate posterior, el jinete del Guadalajara Country Club realizó un primer recorrido prácticamente perfecto en el Gran Premio Banorte de 1.50 metros, sin conceder una sola falta en un tiempo de 75.16 segundos, lo que lo catapultó a la ronda de desempate, en donde fue amo y señor de las acciones, al superar a solo un oponente, la amazona de Karime Pérez. Gómez Vivanco, a lomos de “Bon Ami” realizó un segundo recorrido inmaculado al detener el reloj en 43.25 segundos.

Karime Pérez, por su parte, avanzó a la ronda de desempate gracias a un tiempo de 78.87 segundos, haciendo el segundo y último recorrido limpio en la primera ronda. Ya en el desempate y haciendo binomio con “Comtessa”, la amazona del Club La Hípica simplemente no pudo con la presión y derribó el segundo esfuerzo del recorrido de desempate, por lo que decidió retirarse y conformarse con el segundo puesto del podio de ganadores.

El tercer sitio fue para Simón Nizri montando a “D’Amour From Second Life Z”, binomio que tuvo un punto de sanción en el primer recorrido, completado en 82.80 segundos.

Este Gran Premio Banorte con obstáculos a 1.50 metros, la prueba más alta de todas la que se celebran a lo largo de las dos semanas de la Copa Hípica Nacional, entregó una bolsa de 200 mil pesos en premios a los primeros 10 lugares, en esta competencia en la que se inscribieron 14 binomios. Con esto, los que se llevaron su cheque a casa fueron Rodrigo Gómez con “Bon Ami”; Karime Pérez con “Comtessa”; Simón Nizri con “D’Amour From Second Life Z”; Juan Manuel Luzardo con “Puertas So What”; Arturo Parada con “Torado Ningeshof Z”; Sergio Aguilar con “Amarena de la Violle”; Agustín Aguayo con “Dorian”; Arturo Parada, ahora montando a “Individeu de Guldenboom”; Arturo Navarro con “Kalidón” y el propio Arturo Navarro a lomos de “Questina”.

Las acciones en la Copa Hípica Nacional en su segunda semana cierran este día en el Club La Hípica en Zapopan, cuando en punto de las 9:00 horas arranquen las pruebas, con la Copa 1.20 metros, siendo la estelar del día el Clásico con obstáculos a 1.30 metros de altura.