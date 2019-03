"Rocky" Hernández lucha por una carrera exitosa como la de "Canelo"

A poco más de una semana de su presentación en Estados Unidos, el boxeador mexicano Eduardo "Rocky" Hernández sueña en grande y quiere dar el primer paso en busca de una carrera exitosa como la de su compatriota Saúl "Canelo" Álvarez.

"Quien no quisiera tener esas bolsas (económicas) y ese renombre que tiene, aunque es criticado, pero quiero eso, que hablen de 'Rocky' Hernández", dijo el campeón Juvenil superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), quien estuvo en los "Martes de café" del organismo.

El "Rocky", quien presenta récord profesional de 27-0, 24 por la vía del nocaut, se medirá con el tanzano Ibrahim Class en su primera pelea en territorio estadunidense de la mano de Promociones del Pueblo y en copromoción con Golden Boy Promotions, ésta la que lleva la carrera del "Canelo".

"Uno nunca dice que no a un reto, me gustaría tener una carrera como la del 'Canelo', ese renombre, lo dejo muy elevado (llegar a ese sitio), pero para que el boxeador se motive y se exija un poquito", añadió el pugilista, acompañado de su representante Isaac Bustos.

Manifestó que ser mencionado como un pugilista que pueda igualar al "Canelo" es una motivación más en su carrera, consciente de que no echará en saco roto los consejos y que trabajará más que antes.

"Es motivación y más responsabilidad, tengo que hacer lo que me dicen, no echarlo en saco roto, que lo sepamos guardar y lo sepamos utilizar, no es para decir 'me tienen en ese aspecto y ya no voy a trabajar como antes', al contrario, es trabajar al doble", consideró.

Rumbo a su pelea del 30 de marzo en Indio, California, dijo que para llegar a las grandes carteleras debe tomar riesgos y medirse a rivales como el tanzano, algo que es necesario para demostrar quién es "Rocky" Hernández.

"Estoy contento de la oportunidad de dar ese salto en mi carrera, es un riesgo que debe tomar todo peleador si quiere llegar a esos lugares. Mi rival es complicado, usa mucho su distancia, el jab, cuando quiere entrar a la corta hay que tratar de contragolpear", añadió.

Finalmente, aseveró que su único objetivo es trascender en el deporte de los puños y dejar huella, listo para disputar el título absoluto de las 130 libras que ostenta Miguel "Alacrán" Berchelt cuando le den la oportunidad.

"Así me llegan a dar la oportunidad de título absoluto la voy a recibir, si me dan otra pelea también, para eso estamos. Si me dan la oportunidad de pelear con el que gane del 'Bandido' (Francisco Vargas) y el 'Alacrán' con gusto estaría alzando la mano para demostrar lo que 'Rocky' trae", finalizó.

