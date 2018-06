Risas y lágrimas en el México-Suecia

En un juego que comenzaron dominando y que después se volvió tenso cuando México tomó la posesión de la pelota, Suecia encontró tranquilidad gracias a Ludwig Augustinsson, quien anotó el primer gol del encuentro y marcó el rumbo para que los europeos le pasaran por encima al Tri. Augustinsson fue el MVP del partido para la FIFA.

Augustinsson, de 24 años y 1.81 metros de altura, juega como lateral izquierdo para el Werder Bremen de la Bundesliga, y ayer ante el cuadro mexicano tuvo el fuelle suficiente para crear peligro, debido a que la zaga tricolor dio espacios en su parcela, por el parado que hizo el técnico colombiano Juan Carlos Osorio, lo que propició las incursiones de Ludwig, quien por cierto está debutando en Mundiales y celebró su primer gol.

La otra cara de la moneda

En este apartado la culpa es compartida, pues Juan Carlos Osorio mantuvo en el campo a un Edson Álvarez, quien ofreció sus peores minutos en esta Copa del Mundo. El joven canterano del América sufrió todo el juego ante los embates suecos y su autogol sólo fue la coronación de un día para el olvido.

Con apenas 20 años, el debutante mundialista mexicano no llegó a tiempo a cerrar la marca en el tercer gol de los suecos y terminó golpeando el balón con la mano, para mandar la pelota a las redes defendidas por Guillermo Ochoa. En descargo del novel jugador, hay que señalar que Miguel Layún dejó la marca de su hombre, lo que hizo perder segundos vitales a Edson, quien después llegó atropellado a la marca de Isaac Kiese Thelin.

Al Final, Álvarez no podía contener el llanto y fue consolado por sus compañeros. En Twitter señaló: “Experiencia es el nombre que damos a nuestras equivocaciones”.

LAS CIFRAS

2 juegos como titular y uno de relevo acumula el defensor mexicano Edson Álvarez en la Copa del Mundo de Rusia, y carga con un autogol a cuestas.

3 partidos como titular lleva el lateral izquierdo sueco Ludwig Augustinsson, quien participa en su primer Mundial a la edad de 24 años, y ya cantó un gol.

EL IMÁGENES

Momentos clave

Minuto 16: Demasiado chatos

México no sólo generó muy poco hacia el frente, sino que las pocas oportunidades que tuvo se desperdiciaron. Carlos Vela, quien fue el más destacado en el ataque, tuvo la oportunidad de abrir el marcador y cambiar la tónica del partido, pero al 16’ falló un disparo dentro del área.

Minuto 29: Chiqueados del VAR

Pese al resultado adverso y la constante presión de Suecia, es un hecho que la suerte contribuyó para que México no cayera de una forma aún más estrepitosa. Por lo menos así lo fue en la primera parte, pues el silbante no sancionó una mano de Javier Hernández y a pesar de que recurrió al VAR, el árbitro decidió no marcar la pena máxima contra el Tri.

Minuto 30: Ochoa vuela

Si alguien tuvo el mérito de que México se fuera empatado al descanso, ese fue precisamente Guillermo Ochoa, quien fue el mejor del equipo nacional y aguantó una primera parte en la que fue exigido en serio. Muestra de ello se dio al minuto 30, cuando de manera heroica desvió un remate que Berg conectó a pocos metros de la portería.