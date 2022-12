Resumen 2022: Las figuras del deporte que murieron este año

Antes de que termine el año, es momento de hacer un recuento de aquellas personalidades del deporte, figuras que fallecieron este 2022.

Esta lista forma parte del Resumen 2022 de EL INFORMADOR.

Lista de personalidades del deporte de México e internacionales que fallecieron en 2022:

Francisco "Paco" Gento (ex futbolista) - 18 de enero

Gerald Williams (ex beisbolista) - 8 de febrero

Súper Muñeco (luchador) - 9 de febrero

Arturo "El Rudo" Rivera (cronista deportivo) - 9 de febrero

Héctor Pulido (ex futbolista) - 18 de febrero

Charley Tyalor (ex jugador NFL) - 19 de febrero

Tomás Boy (ex futbolista y DT) - 8 de marzo

Odalis Pérez (ex beisbolista) - 10 de marzo

Freddy Rincón (ex futbolista) - 13 de abril

Mino Raiola (representante) - 30 de abril

Antonio Salazar (ex futbolista) - 8 de mayo

Bob Lanier (ex basquetbolista) - 10 de mayo

Bernd Bransch (ex futbolista) - 11 de junio

Marlin Briscoe (ex jugador NFL) - 27 de junio

Uwe Seeler (ex futbolista) - 21 de julio

Bill Russell (ex basquetbolista) - 31 de julio

Starman (luchador) - 23 de septiembre

Jesús del Muro (ex futbolista y DT) - 4 de octubre

Alfredo "Pistache" Torres (ex futbolista y DT) - 10 de noviembre

Siniša Mihajlović (ex futbolista y DT) - 16 de diciembre

Franco Harris (ex jugador NFL) - 20 de diciembre

Pelé (ex futbolista) - 29 de diciembre

POR SI TE INTERESA: Las 5 razones por las que Pelé es el mejor futbolista de todos los tiempos

OF