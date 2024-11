Renata Zarazúa, confía en alcanzar más éxitos

El 2024 de Renata Zarazúa ha estado lleno de marcas históricas, de éxito y de títulos significativos para su carrera.

Sin embargo, la capitalina reconoce que aún espera llegar a más y no se confía ante el buen paso que presentó durante este año y, a pesar de que no encontró fortuna en el Mérida Open 2024, la madurez que ha acumulado a través del tiempo es notoria y, antes de que termine el año, enfrentará otro reto en Dinamarca.

"La madurez es lo más importante en el tenis y no la logras tener hasta cierta edad, algunas más temprano, algunas más tarde, pero definitivamente eso ha sido la clave en mí. La madurez mental, el entender el juego. Ahora que estoy en el top 100 y que juego con jugadoras más, no sé si mejores, pero con más experiencia creo que tengo que confiar mucho en mí y simplemente saber que puedo sí estar ahí con ellas."

"Nos queda la Billie Jean King Cup en Dinamarca en una semana. Estoy súper contenta, creo que representar a México es una forma de agradecer a la gente, al público cuando ellos me apoyan, creo que ahora yo me voy a ir a matar ahí en la cancha para poder darle algún punto a México", expresó Renata.

Después de convertirse en la primera mexicana en jugar cuatro Grand Slams, en un solo año, luego de casi 30 años, Zarazúa se dijo orgullosa de sí misma y, aunque sabe que enfrentar ese tipo de eventos fue un tanto complicado para ella por la falta de experiencia, confía que el 2025 será mejor.

"Ha sido difícil porque el año pasado no jugué ningún Grand Slam, entonces como que este año el ir y jugar los cuatro fue con un poco de nervios, un poco de, sí me faltó un poco de experiencia, siento que lo pude haber hecho un poquitito mejor, entonces me quedo con esas ganas como para el próximo año estar más preparada", finalizó la tenista.

FS