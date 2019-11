Reinaldo Rueda pone en duda su permanencia en Chile

Reinaldo Rueda apoyó la decisión de los jugadores para no disputar el amistoso ante Perú por la Fecha FIFA, sin embargo recriminó la gestión de la Asociación Nacional de Futbol Profesional (ANFP), por lo que dejó en duda su estadía con la Selección de Chile.

"Si vengo a trabajar en futbol y no hay futbol, me tengo que ir", señaló el estratega que tomó el timonel de la "Roja" desde el 2018, todo esto después de que ha tenido impedimentos para armar tanto los planteles de la categoría mayor como de la Sub 23.

�� EN VIVO #LaRoja



�� Reinaldo Rueda: “Los jugadores se reunieron por los distintos criterios que tenían. En las horas que han estado en Chile pudieron ver lo que está pasando tomaron la decisión” — Selección Chilena (@LaRoja) November 13, 2019

Rueda indicó que dejó de convocar a algunos futbolistas de la Liga Chilena con motivo de que pudiera adelantarse el torneo local, no obstante, esto nunca sucedió y ante la falta de ritmo de algunos elementos, el técnico aseveró que están perdiendo todos.

El colombiano mostró su apoyo al pueblo chileno, pero no aseguró su permanencia para el inicio de las eliminatorias del próximo año.

"Tenemos que vivir y afrontar este momento, pero no se sabe qué puede pasar de acá a marzo", finalizó.

AJ