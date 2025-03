Red Sox vs Sultanes: Dónde ver EN VIVO el Juego 1 de exhibición

Este lunes 24 de marzo se llevará a cabo uno de los eventos más esperados por los aficionados al béisbol, cuando los Boston Red Sox se enfrenten a los Sultanes de Monterrey en el primer juego de exhibición, que se celebrará en el Estadio Mobil Super de Monterrey. Este duelo marcará el inicio de los partidos de preparación para ambas novenas de cara a la temporada 2025 de sus respectivas ligas, la MLB y la LMB.

Los Red Sox de Boston, pertenecientes a la MLB, y los Sultanes de Monterrey, de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), medirán fuerzas en un partido de exhibición lleno de expectativas para los fanáticos del béisbol.

El Juego 1 entre los dos equipos será este lunes a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Mobil Super. Este será un evento significativo para ambos equipos, que ya comienzan a alistar a sus jugadores para la temporada venidera. Los aficionados podrán disfrutar del juego en vivo a través de ESPN, y también será transmitido por streaming en Disney+, aunque para acceder a esta plataforma será necesario contar con una suscripción.

Para aquellos que no puedan ver el juego, se ofrecerá una alternativa en la radio. Los aficionados en Monterrey podrán escuchar el encuentro en vivo a través de las estaciones RG 690 y La T Grande 990 AM, para no perderse ningún detalle de este esperado duelo entre los gigantes de la MLB y los campeones de la LMB.

En cuanto a los pitchers abridores para el Juego 1, los Sultanes de Monterrey han confiado en Luis Cessa, quien será el encargado de abrir el encuentro. Cessa, quien fue fichado para la temporada 2025 de la LMB, tiene amplia experiencia en Grandes Ligas, habiendo jugado para los Cincinnati Reds y los New York Yankees. Por su parte, el mánager de los Red Sox, Alex Cora, ha elegido a Richard Fitts como el abridor de su equipo. Fitts, quien será el cuarto en la rotación de los Red Sox para la temporada 2025, debutará en este enfrentamiento como parte de su preparación para la temporada de la MLB.

SV