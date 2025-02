Real Madrid y Manchester City se vuelven a encontrar en la Champions League

El Real Madrid contra el Manchester City en la Champions League es el duelo accidental de la nueva ronda de eliminatorias directas que comienza hoy.

Los dos últimos ganadores del título terminaron sorprendentemente a mitad de tabla en el nuevo formato de clasificación de 36 equipos que finalizó en enero.

El castigo para City y Madrid es encontrarse en la etapa extra insertada en el formato para poder acceder a la ronda de 16.

Si el Madrid, con su cifra récord de 15 títulos, quiere retener su título europeo, necesitará jugar 17 partidos en lugar de 13 la temporada pasada.

El Madrid eliminó al City en los cuartos de final hace un año, y en dos legendarias semifinales antes de levantar el trofeo en 2022. El City ganó su cruce de semifinales de manera decisiva en 2023 en el camino a su primer título de la Copa de Europa.

El City con el que Pep Guardiola jugará hoy en Manchester es diferente en personalidad y personal.

Perdieron por lesión a su fundamental volante Rodri, el nivel de Kevin De Bruyne ha sido irregular y el intento del equipo por un quinto título de la Liga Premier se ha esfumado, dejando a Liverpool perfilado como el probable sucesor. Los nuevos fichajes, Omar Marmoush, en ataque, y Nico González en el mediocampo, apenas se han asentado.

El Madrid, en cambio, lidera la liga española después de las dudas al inicio de la temporada, cuando Kylian Mbappé tardó más de lo esperado en adaptarse.

La superestrella francesa ha marcado nueve goles en sus últimos ocho partidos, más recientemente el empate contra el Atlético de Madrid en la liga el sábado. Su primer partido con la camiseta del Madrid contra Erling Haaland captará la atención en una serie que culminará el 19 de febrero en el estadio Santiago Bernabéu.

Agenda de hoy en la Champions League

Brest vs. PSG 11:45 horas

Sporting vs. Dortmund 14:00 horas

Juventus vs. PSV 14:00 horas

M. City vs. Real Madrid 14:00 horas

* Transmisión de los cuatro partidos a través de MAX.

Rodri fue el galardonado en octubre al tiempo que el Madrid saboteó la ceremonia. AFP/F. Fife

El Balón de Oro sigue siendo tema

Carlo Ancelotti defendió la decisión del Real Madrid de boicotear la ceremonia del Balón de Oro el año pasado antes del enfrentamiento de su equipo contra el Manchester City en los playoffs de la Champions.

El Madrid no asistió a la ceremonia de gala realizada en octubre después de que Vinicius Júnior fuera superado por Rodri Hernández, el centrocampista del City.

Ancelotti señaló que el club español tomó la decisión correcta: “No queríamos participar porque creíamos que Vinicius debía ganar el Balón de Oro”.

“Y eso no quiere decir que no respetemos a Rodrigo, pero creíamos que él debió ganar el año anterior, no este”, añadió.

Antes, el técnico del City, Pep Guardiola, aseguró que no hay rencor entre los clubes por lo ocurrido. “No hay resentimiento con ellos”, dijo Guardiola.

“Rodri ganó el Balón de Oro y estoy contento por él. Vinicius también tuvo un año extraordinario. Lo merece. Como en el pasado cuando (Lionel) Messi y Cristiano (Ronaldo) competían por eso. El tema está cerrado”, sostuvo.