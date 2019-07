''Real Madrid fue el club que me marcó'', dice Cristiano

Cristiano Ronaldo, delantero de la Juventus, afirmó este lunes durante la entrega del galardón Marca Leyenda, que el Real Madrid fue el club que le marcó en toda su carrera.

En sus primeras palabras durante la gala de la entrega del premio que se celebra en el Teatro Reina Victoria de Madrid, el jugador portugués recordó con cariño al club en el que ganó cuatro Ligas de Campeones, entre otros trofeos.

"Madrid es una ciudad que me marcó mucho, no solo a nivel futbolístico, también a nivel personal. Fue el club que me marcó. He jugado nueve años en el Real Madrid y por eso tengo un cariño muy especial por Madrid", dijo.

