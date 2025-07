Raúl Jiménez recuerda a Diogo Jota

En la antesala de la Gran Final de la Copa Oro 2025, Raúl Jiménez habló ante los medios con una mezcla de emociones. Por un lado, la motivación por disputar un nuevo título con la Selección Mexicana; por otro, la tristeza por el reciente fallecimiento del portugués Diogo Jota, su excompañero en el Wolverhampton.

“Fue un gran compañero que estuvo dos años con los Wolves, compartimos momentos y tiempos, siendo parte importante en lo que conseguimos”, recordó Jiménez con visible emoción. “Teníamos contacto seguido, es muy fuerte enterarse de esas noticias, de algo tan cercano, que era un gran amigo”.

Pese al golpe anímico, el delantero azteca está concentrado en el objetivo inmediato: vencer a Estados Unidos en la Final del Clásico de Concacaf, este domingo en Houston. “Hay que encararlo de la mejor manera. Las finales están para ganarse. Para levantar el trofeo tendremos que estar concentrados y mantener el cero en la portería”, señaló con determinación.

Respecto a su carrera con el Tricolor, Jiménez fue cuestionado sobre el récord de goles que aún pertenece a Javier "Chicharito" Hernández. Con madurez, el atacante del Fulham respondió: “El delantero está para eso, para hacer goles, pero a veces no se da. Los récords están ahí para romperse, pero no me quita el sueño. Espero seguir haciendo goles”.

Raúl llega a la final como uno de los líderes de esta Selección Mexicana, aportando no solo en lo futbolístico, sino también en lo emocional. Entre recuerdos personales y el compromiso por la camiseta, buscará cerrar esta Copa Oro con un título más en su historial.

