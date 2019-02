Raúl Jiménez nunca jugaría en Chivas

El delantero del Wolverhampton de la Liga Premier, Raúl Jiménez, quien atraviesa un momento de ensueño, señaló en entrevista para W Deportes que nunca jugaría en Chivas.

El canterano del América habló en el programa de radio ''Los Campamentos'' sobre el buen paso que lleva con los Wolves, y cuando se le cuestionó sobre la decisión de algunos jugadores aztecas de regresar a la Liga local indicó que si ese es su sueño, así deben seguirlo. No obstante, para él ''no hay mejor manera de madurar que venir acá (Europa), a un futbol más competitivo. Para seguir aprendiendo y creciendo como futbolista''.

Jiménez habló sobre el partido del fin de semana, en el que Pumas recibirá a las Águilas. ''Siempre es un partido diferente, desde las fuerzas básicas siempre eran partidos parejos de orgullo. Tienes 12 o 13 años y desde ahí sientes la rivalidad'', indicó.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de regresar a la Liga MX respondió que precisamente el conjunto de Coapa sería su primera opción, y que por su pasado azulcrema no podría vestir los colores del Rebaño. ''La verdad no, nunca no jugaría en Chivas. La relación que tengo con América sería mi primera opción'', expresó con risas.

Hasta el momento, Raúl ha marcado nueve goles para los Lobos en la Liga inglesa y ha colaborado con cinco asistencias, lo que ha beneficiado al equipo que momentáneamente se ubica en el séptimo puesto de la clasificación con 39 unidades.

OF