Raúl Jiménez niega que traspaso al West Ham se cayera por quedarse dormido

Raúl Jiménez, delantero mexicano del Wolverhampton, negó que su traspaso al West Ham en 2015 se cayera porque se quedó dormido, como indican algunos rumores.

"No, eso no es lo que paso, no sé por qué han dicho eso", dijo al diario Daily Express el delantero, que enfrentará mañana sábado (9:00 horas, tiempo del centro de México) al West Ham, donde juega Javier "Chicharito" Hernández.

Jiménez tenía todo arreglado para pasar del Atlético de Madrid al equipo londinense, pero perdió su vuelo y no se presentó a las pruebas médicas.

"Lo que pasó es que un día tuve una propuesta del West Ham y al día siguiente una del Benfica, y eso fue todo", explica.

"Benfica quería comprarme, pero con el West Ham era un préstamo, fue eso lo que pasó. No tuvo nada que ver con dormir".

Jiménez dice estarse acostumbrando a Wolverhampton, luego de vivir en ciudades más grandes, como la capital de México, Madrid y Londres, y espera poder enfrentar mañana a "Chicharito" Hernández.

"Cuando yo jugaba para el Atlético y él estaba con el Real Madrid, yo jugué, pero salí de cambio al minuto 70, y luego él entró, así que no estuvimos al mismo tiempo en el campo", recuerda.

"Cuando yo estaba en Benfica tenía que jugar todo el tiempo con la Champions League y todo, así que no teníamos mucho tiempo para encontrarnos. Ahora estamos en Inglaterra, y más cerca, así que espero que podamos reunirnos más".

