Raúl Jiménez asegura estar de regreso

El delantero mexicano, seleccionado nacional y referente del Wolverhampton de la Liga Premier de Inglaterra, Raúl Jiménez, dijo estar totalmente recuperado y en forma física, para poder arrancar de la mejor manera la temporada dentro de 10 días, y es que tal parece que la fractura de cráneo que sufrió y que lo alejó de las canchas durante ocho meses ha quedado atrás.

“Se siente increíble estar de vuelta después de ocho meses fuera, me siento feliz de estar en el campo de nueva cuenta. Estoy totalmente recuperado después de un largo tiempo. El doctor me dijo que estoy listo para salir al campo. No hay problema”, aseguró el “Lobo Mexicano”.

Incluso, el seleccionado mexicano ya ha hecho goles en la pretemporada, lo que le da la confianza suficiente como para poder imprimir más esfuerzo durante los entrenamientos y los partidos, siempre y cuando se mantenga jugando aunque sea unos minutos por partido.

“Cuando anoté de penalti me sentí muy bien, fue increíble volver a marcar. Tres días después lo volví a hacer, y bueno, no fue tan increíble pero me siento muy bien”, afirmó.

De ahora en adelante, Raúl Jiménez deberá usar una protección en la cabeza, con la intención de evitar un mal golpe, aunque según el propio delantero, no le incomoda traer un elemento extraño.

“Hay que acostumbrarse a la protección. He probado varios prototipos, tenemos diferentes especificaciones para utilizarlo. Lo tengo que usar en todos los juegos. Me gusta, te acostumbras”.

Jiménez busca regresar al Tricolor de Gerardo “Tata” Martino que disputará las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, por lo que se alista con todo para poder volver de la mejor manera a las canchas de manera oficial.

