Raúl Arias confía que Veracruz dé la cara contra Tigres

El vicepresidente de Veracruz, Raúl Arias, expresó su confianza en que los jugadores den la cara y afronten el partido de este viernes contra Tigres correspondiente a la jornada 14 del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

Aunque la incertidumbre sigue presente debido a que los jugadores no acudirían mañana al juego ante la falta de pagos salariales, Arias cree lo contrario y afirmó que Tiburones Rojos entrenó con normalidad pensando en el duelo.

"No lo puedo decir (si jugaremos o no), yo confío en ellos (los futbolistas), en el entrenamiento, en la disponibilidad de los partidos y me contagio de la preocupación de salir de esta racha", manifestó a la prensa a su salida del estadio Luis "Pirata" Fuente.

Ante la posibilidad de que los juveniles del cuadro jarocho puedan medirse a los felinos mañana, el dirigente descartó tal posibilidad y recalcó que los norteños se medirán a un Veracruz dispuesto a cortar la racha de 39 partidos en fila sin ganar en la Liga MX.

"Nosotros le entramos al quite, se agradece la honradez y disposición de los jóvenes, pero es un compromiso de adultos porque Tigres vendrá con sus figuras, buscará una mejor posición en la tabla, Tigres pensará que tiene una buena oportunidad para sumar", comentó Arias.

Advirtió que los felinos encontrarán a un Veracruz "decidido y dispuesto a salir de esta racha. Claro que estamos dispuestos a dar la cara".

Invitó a los medios de comunicación a desmentir el hecho de que los jugadores o gente del club dormía afuera del estadio ante la falta de pagos. "Eso es amarillismo. No tiene sentido, no es cierto".

Raúl Arias agradeció el respaldo que han tenido por parte de otros clubes de la Liga MX, incluso esperará a ver si se juega antes el Puebla contra Atlas, para confirmar que no habrá partidos, pero "por lo que ví, por la disposición y entrega de los muchachos yo estoy seguro que vamos a jugar mañana".

AJ