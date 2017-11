Raúl Arias ahora promueve talentos

Fue campeón con el Necaxa y obtuvo el tercer lugar en el Mundial de clubes en el año 2000. La última ocasión que estuvo en un gran aparador como técnico fue en 2009, cuando tomó las riendas de Chivas, equipo en el cual no le fue bien y desde entonces se fue apagando Raúl Arias.

Las oportunidades para dirigir le llegaron a cuentagotas hasta que desapareció del mapa en la Liga MX. Dirigió en Perú, luego en División de Ascenso hasta que tuvo que aliarse con amigos para emprender otro proyecto: comprar equipos de futbol en divisiones inferiores.

Actualmente, Arias coordina tres equipos que adquirió con unos amigos y la empresa IQ Finanzas. Dos conjuntos son de México y el otro es de España. Encontraron el mecanismo de producir jugadores, detectar talentos, generar elementos para otros clubes, así como promover cuerpo técnico y gente de administración en el futbol.

Es un paso, que dice Arias, tuvo que dar porque se le cerraron las puertas para dirigir. No hubo equipos interesados en sus servicios. Luego de su paso por Chivas, equipo mediático que si logras buenas campañas te lleva a Selección Nacional, pero si lo haces mal, todo se puede desmoronar.

"Chivas es un equipo que mucha gente quiere dirigir, es importante para México, es como dirigir al América, todos son momentos, las cosas se dieron así".

El técnico no se arrepiente de haber dirigido Chivas, era una gran oportunidad, estaba consciente de lo que podía suceder y al final, el éxito no lo acompañó.

“Tanto como sufrir no. Chivas es un equipo que mucha gente quiere dirigir, es importante para México, es como dirigir al América, todos son momentos, las cosas se dieron así y si hubiera rechazado Chivas pues quiere decir que no estaba listo. Esas son oportunidades únicas, la tomas y si funciona o no, es otra cosa. No me arrepiento de nada”.

Recuerda que el equipo en aquél entonces estaba mal en muchos aspectos; por más que le movían con un técnico y otro, las cosas no salían, entonces lo tomó como un reto, el cual no superó porque no hubo paciencia.

“Me queda la inconformidad, porque con un poquito de tiempo hubiera hecho más cosas, hubiera funcionado. Tengo claro, que soy un técnico que cuando me dan tiempo, las cosas funcionan. Hoy para un técnico el mayor valor es el tiempo, pero es lo que menos hay. Aquel momento se dio así por el momento que vivía Chivas y lo que menos había era tiempo”.

Arias está contento con el proyecto personal que tiene en marcha, precisó que la idea con el equipo de España es llevar jugadores mexicanos a Europa o traerlos, sea cual sea el caso y también producir técnicos.

Falta apoyo a entrenadores jóvenes

Lamentó Raúl Arias que en la actualidad a los técnicos jóvenes mexicanos no le den tanto tiempo. Como ejemplos puso a Rafael García, con el Puebla y Jaime Lozano, con el Querétaro, a quienes los destituyeron en el actual campeonato por no tener resultados positivos, cuando a otros técnicos extranjeros les arman equipos con gran nómina y les dan más tiempo para dar resultados. Eso no lo entiende por parte de los directivos, que la paciencia para los nacionales sea diferente que para cualquier otro extranjero.

PARA SABER

Sus auxiliares

Su grupo de trabajo lo integran Enrique López Zarza, Jesse Palacios, Raúl Castro y Carlos Trejo, quienes son su mano derecha en el proyecto que están desarrollando, al tiempo que coordina a cada cuerpo técnico de los tres equipos.

APUNTE

Los equipos que Arias tiene a su cargo

San Miguel de Allende (Segunda División)

Tepatitlán Futbol Club (Segunda División Premier)

Polideportivo Casereño (España, Tercera División)