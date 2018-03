Rafael Puente explota contra el arbitraje

El técnico Rafael Puente Junior, tras la caída de sus Lobos BUAP, se manifestó furioso contra el arbitraje que encabezó Diego Montaño.

“Hoy nos tocó morir en la raya, maniatamos al rival, fuimos superiores, pero... Hasta que el árbitro decide condicionar el partido".

“El futbol de la actualidad ha rebasado a los árbitros, me he cansado de defenderlos en estos micrófonos y no dejaré de hacerlo porque estoy convencido de que todos los días trabajan por ser mejores”.

En específico, Puente crítico al juez central.

“El señor Diego Montaño confirma que no tiene capacidad de dirigir en Primera. Condiciona el partido, todas las jugadas divididas, la evaluación de un árbitro no sólo es en jugadas difíciles, cuando es tendencioso, porque lo hizo igual contra Pumas, amonestando ahora a nuestros jugadores más que a los de Chivas”, destacó.

SA