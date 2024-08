Rafa Márquez responde ofendido dónde vivirá mientras esté con el Tri

Este jueves fueron presentados oficialmente Javier Aguirre y Rafa Márquez como nuevo director técnico y auxiliar , respectivamente, de cara al próximo Mundial de 2026, en dónde México será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

Durante la conferencia de prensa, ambos fueron cuestionados acerca de su lugar de residencia durante su proceso en selección, pues primeros reportes indicaban que ambos se quedarían a vivir en España.

Ante el cuestionamiento, el “Vasco” mencionó que su residencia será en México, e incluso mencionó su dirección. “Yo vivo allá, Prolongación Bosques de Reforma; hace 18 años compré ese departamento y ahí vivo”, señaló.

Por otro lado, el “Káiser” no recibió de buena manera la pregunta, pues se dijo ofendido.

“Yo no voy a decir mi dirección… me ofende un poco eso porque, al final, es como cuestionar mi compromiso con la Selección . Creo que, si estoy aquí, es porque amo a mi Selección, amo a mí país y estoy comprometido, obviamente a las órdenes que me diga Javier”, respondió el ex seleccionado mexicano.

“Voy a dejar todo otra vez por intentar hacer un buen trabajo, hacer un buen papel, en el área que me toque, viviendo aquí, viviendo allá, viviendo donde sea, pero mi compromiso es total para poder hacer algo por mi Selección”, agregó el ahora auxiliar técnico.

El primer encuentro que Aguirre y Márquez deberán encarar en esta nueva etapa con la selección será el próximo 7 de septiembre cuando México se enfrente en un partido amistoso a Nueva Zelanda y tres días después ante Canadá.

