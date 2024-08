Javier Aguirre, cree en la materia prima mexicana

Después de un frustrante cambio generacional que no terminó convencer del todo a la afición mexicana, Javier Aguirre indicó que él cree en el talento de los jóvenes jugadores que van buscando sus primeras oportunidades con la Selección y que para modificar la realidad del equipo Tricolor será fundamental que los futbolistas muestren voluntad y compromiso en su trabajo.

“En su momento me cuestionaron mucho por llevar jugadores que no jugaban en sus equipos europeos. Ahora hay muchos métodos de trabajo, pasa por la calidad y el profesionalismo que tangan los jugadores".

“Yo soy mucho del ser humano, me cuesta mucho juzgar al futbolista solamente como tal, necesito hablar con él, sentirlos. Eso me permite la toma de decisiones a la hora de elegir, necesitaría estar cerca de ellos. Sí creo que hay gente muy valiosa, hay buen material, necesito conocerlos”, dijo el “Vasco”.

A su vez, fue firme en aclarar que algunos jugadores no serán llamados para algunas fechas FIFA, esto con la intención de no afectar a los clubes de la Liga MX y agregó que el futbolista mexicano no le pide nada a los extranjeros en cuestión de profesionalismo.

“No queremos afectar a los clubes en las fechas FIFA, si no es necesario no llamaremos a los jugadores en otras latitudes, tenemos que evaluar los comportamientos y aspectos generales.”

“El mexicano no le pide nada a nadie, esta escuela (española) que dices es cómo compiten, nivel de profesionalismo. Estamos llegando a ese punto, hay mucha estructura y todo está muy bien trabajado desde fuerzas básicas. Estamos en la ante sala de la élite del fútbol mundial”, concluyó Javier.

SV