Queda definida la Liguilla de la Liga de Expansión

El nuevo formato de Liguilla para la Liga de Expansión quedó definido, con 10 clubes en el repechaje y dos a la espera de un rival.

Por lo pronto, el Celaya, líder de la fase regular, tiene un par de semanas de descanso, ya que no tendrá actividad hasta las semifinales; mientras que el Atlante, segundo clasificado, entrará en acción para los cuartos de final.

Conoce cómo se llevará a cabo la Recalificación en la #LigaBBVAExpansiónMX; serán cinco duelos trepidantes para definir los #4tosDeFinal del torneo ����#Nota ✍️����: https://t.co/Q4nELCC4A7 pic.twitter.com/YUExslmB60 — Liga BBVA Expansión MX (@LigaMXExpansion) November 21, 2020

El resto de los equipos –desde el tercer lugar hasta duodécimo de la tabla– jugarán a duelo único, con la "ventaja" de la localía para los mejores ubicados y, así, definir los cuartos.

Los duelos quedaron definidos: Cimarrones vs Pumas Tabasco; Atlético Morelia vs Venados; Cancún FC vs Tlaxcala FC; Tampico Madero vs Tapatío, y Mineros vs Tepatitlán FC.

AJ