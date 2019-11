Que siga sonando “El Mechón”

A 11 años de su debut en Grandes Ligas, después de 708 juegos, 129 salvamentos y tres anillos de Serie Mundial, el mexicano Sergio Romo aún se siente en condiciones de lanzar en el mejor beisbol del planeta.

Este 2019 fue especialmente bueno para él, ya que después de algunos años con la capa caída, esta temporada logró tomar un segundo aire en su carrera al representar de gran forma a los Marlins de Miami y a los Mellizos de Minnesota, equipo con el que incluso logró llegar a la Postemporada.

Hoy Sergio no tiene mucha certidumbre acerca de su futuro, a pesar de su gran palmarés y su calidad comprobada. De lo único que está certero es de sus ganas de volver a escuchar “El Mechón” en los mejores escenarios de la Gran Carpa.

“Gracias a Dios esta temporada me fue muy bien jugando, pero también afuera del beisbol con mis compañeros y amigos del equipo encontré un poco más de identidad, no sólo como pelotero, sino como persona, como amigo. Tuvimos nuestras pruebas, no fue fácil para nada, pero pudimos enfocarnos en el trabajo y por lo menos lo hice más o menos bien”.

—Te esperan en Charros, pero también se especula mucho acerca de si firmarás un nuevo contrato en Grandes Ligas, ¿cómo te encuentras en este sentido?

—Tengo ganas de venir a jugar otra vez (con Charros), casi al mismo tiempo que en las temporadas pasadas. Del otro lado (Grandes Ligas) uno no sabe, gracias a Dios hay interés, hay algunos equipos que sí han llamado ahora que empezó la agencia libre y uno nunca sabe. Se tienen ganas de seguir jugando. Todavía hay pasión y ganas de competir a ese nivel, tengo la confianza de poder jugar en ese nivel, es sólo esperar el momento.

—Continuar en Grandes Ligas se entiende como una prioridad para cualquier pelotero que tenga la oportunidad de hacerlo, pero seguro también tienes la inquietud de jugar en la Liga del Pacífico ahora que eres el campeón defensor.

—Sí, claro que sí. Es un orgullo el poder decir que soy mexicano, que soy pelotero profesional y campeón en cualquier lugar y más en México, me da mucho orgullo poder decir eso, que represento a esta gente de mi país en el beisbol.

—Como mexicano que eres, ¿qué opinión te merece la temporada de Roberto Osuna y José Urquidy?

—Ambos lucieron bien, no sólo en la Serie Mundial, sino en el año en general, se mostraron a todo el mundo y creo que más Urquidy, porque la mayoría de los fanáticos viejos ya conocían a Osuna. Lo que José hizo fue increíble, metió su nombre en una bolsa grande en ese equipo. No es fácil hacer el ruido que él hizo en los Astros, es amigo mío, merece todo.

- ¿Podremos seguir escuchando “El Mechón” en Las Mayores?

- Yo digo que sí, sólo Dios sabe. A mí me tocan “El Mechón” cuando salgo a tirar y yo digo que ojalá lo sigan tocando en Grandes Ligas.