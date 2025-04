En la actualidad, algunos de los eventos deportivos más importantes a nivel mundial se han celebrado en Arabia Saudita, esto gracias al Riyadh Season, un festival de entretenimiento y deporte cuya finalidad es llevar los mejores eventos a su territorio, además de expandir la marca del país a nivel mundial.

El Riyadh Season tendrá a Saúl “Canelo” Álvarez como su protagonista en el evento de este sábado 3 de mayo, por lo que el boxeador tapatío se unió a la lista de los grandes deportistas a nivel mundial que se han presentado en Arabia Saudita.

Riyadh Season fue fundado en 2019 con la finalidad de convertir al territorio Saudí en la capital mundial del entretenimiento, impulsado por Autoridad General de Entretenimiento de aquel país, buscando colocar a Arabia Saudita en la mira del público occidental y mejorar su imagen a través del deporte y eventos de entrenamiento a nivel mundial.

Te puede interesar: Paquetazo 3x1: Estos propietarios tienen hasta el 30 de abril para cambiar placas

Este evento se ha convertido en el principal motor de turismo para Arabia Saudita, incrementado un 130 por ciento el número de visitantes del 2023 a 2024, consiguiendo 16 millones de turistas el año pasado. Además de aumentar al 97 por ciento la ocupación hotelera en los hoteles cinco estrellas, de acuerdo a la Agencia de Prensa Saudita (SPA).

El territorio Saudí se ha convertido en la casa de múltiples eventos deportivos a su país, como finales de futbol, automovilismo, golf, box, artes marciales mixtas, tenis y pádel. Además de asociarse con la UFC para llevar su marca hasta las Vegas y crear la Riyadh Season Noche UFC.

La marca Riyadh Season no solo busca llevar lo mejor a su país o crear eventos sin precedentes en otros países como lo fue la Noche UFC, ya que también actualmente son patrocinadores de La Liga en España, además de ser el principal patrocinador de la Roma de Italia, expandiendo su marca como sponsor principal en el futbol.

Mira esto: Atlas Femenil es goleado por Pachuca y se despide del torneo

Entre los eventos deportivos que destacan y se han realizado en la Riyadh Season se encuentra el Gran Premio de Arabia Saudita de Fórmula 1, mismo que fue generado en 2021, además de la creación de la de la Liga LIV Golf (Super Golf League) misma que inició en 2022. Además del "6 Kings Slam", una competencia de tenis que inició en 2024 donde se presentan los seis mejores tenistas del mundo.

En la parte futbolística, se han celebrado eventos como el duelo amistoso del PSG vs. Riyadh Season que enfrentó a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, la creación de la Riyadh Season Cup con la participación del Inter Miami de Messi, el Al Nassr de Cristiano Ronaldo y el Al Hilal de Neymar Jr. Además de las finales de la Supercopa de España e Italia.

En los deportes de combate, se han celebrado peleas importantes como Tyson Fury vs Francis Ngannou, Anthony Joshua vs Francis Ngannou, además de la velada "Day of Reckoning", donde se enfrentaron Anthony Joshua vs. Otto Wallin, Deontay Wilder vs. Joseph Parker y Dmitry Bivol vs. Lyndon Arthur, además de eventos de artes marciales mixtas como PFL vs. Bellator.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB