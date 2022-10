Cuando se llega un Mundial de futbol, el aficionado mexicano siempre se hace presente y lo hace con toda la riqueza que ostenta la cultura mexicana. Sombreros, zarapes, máscaras, disfraces, todo para darle color a la fiesta mundialista.

Sin embargo, para el Mundial de Qatar 2022, el aficionado mexicano tendrá que enfrentarse a varias restricciones y la última de ellas ha sembrado incertidumbre y descontento entre los mexicanos.

Para Qatar 2022, los aficionados tendrán que abstenerse de usar máscaras de luchador debido a que están prohibidas en los Estadios del país anfitrión.

Alfonso Zegbe, funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores en entrevista para ESPN confirmó que el Comité Organizador no permitirá el uso de máscaras u objetos que cubran total o parcialmente el rostro de los asistentes.

"La última actualización del Comité Organizador es que no se permitirán las máscaras, he de confesar que nosotros llevamos algunas máscaras de luchadores para preguntar si se podían usar y nos dijeron que no lo veían, no olvidemos que estamos en una región compleja, que es Medio Oriente, en su última actualización, en donde se dice qué se puede hacer y qué no, las máscaras están prohibidas", declaró el funcionario.

El Comité Organizador del Mundial de Qatar 2022 ha reiterado en constantes ocasiones sobre respetar las reglas y tradiciones culturales y religiosas del país anfitrión, por lo que recomiendan no llevar las máscaras ni usarlas en las calles o los estadios.

JL