El mundo del futbol vio ayer con tristeza como Cristiano Ronaldo se marchó entre lágrimas del Mundial de Qatar 2022, su última Copa del Mundo como futbolista profesional. Portugal cayó eliminada a manos de Marruecos en los Cuartos de Final.

Hoy el propio Cristiano Rompió el silencio y lanzó un mensaje en el que evidenció el sufrimiento que le causo haber sido eliminado.

“Ganar una Copa del Mundo para Portugal fue el sueño más grande y ambicioso de mi carrera. Afortunadamente, gané muchos títulos de dimensión internacional, incluso para Portugal, pero poner el nombre de nuestro país en el nivel más alto del mundo era mi mayor sueño. Luché por ello. Luché duro por este sueño. En las 5 presencias que marqué en Mundiales a lo largo de 16 años, siempre al lado de grandes jugadores y apoyado por millones de portugueses, lo di todo. Dejé todo en el campo. Nunca le di la cara a la lucha y nunca renuncié a ese sueño", dice parte del mensaje.

“Desafortunadamente, ayer el sueño terminó. No vale la pena reaccionar en caliente. Solo quiero que todos sepan que mucho se ha dicho, mucho se ha escrito, mucho se ha especulado, pero mi dedicación a Portugal no ha cambiado ni un instante. Siempre fui una persona más luchando por el objetivo de todos y nunca le daría la espalda a mis compañeros y a mi país. Por ahora, no hay mucho más que decir. Gracias, Portugal. Gracias, Catar. El sueño fue hermoso mientras duró... ahora toca ser un buen consejero y dejar que cada uno saque sus propias conclusiones", sentenció el astro lusitano.

Cobijado por el cariño de sus amigos

Ante su mensaje, no han tardado en responder distintas personalidades y destacan tres de ellos en particular: Pelé, LeBron James y Kylian Mbappé.

"Gracias por hacernos sonreír, mi amigo", se lee por parte del brasileño.

A esta respuesta se sumó la de Kylian Mbappé y Vinicius Jr, quienes con emojis le agradecieron a CR7 y otro más fue el basquetbolista LeBron James, quien puso "Leyenda" y añadió a su mensaje un emoji de saludo, agradecimiento y una corona.

De esta manera y con miles de comentarios más, Cristiano Ronaldo puede encontrar un consuelo en que lo realizado durante su carrera no pasó desapercibido.

