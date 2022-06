El Gobierno de México analiza llevar seguridad para atender a los aficionados aztecas que estarán en el Mundial Qatar 2022.

Y es que a invitación expresa de Qatar, los gobiernos de las 32 selecciones participantes en la Copa del Mundo tienen la oportunidad de llevar a un cuerpo policiaco como elemento disuasivo para controlar a sus respectivas aficiones.

Alfonso Zegbe, director ejecutivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Comisionado especial de México durante el Mundial Qatar 2022, explicó: "Está la invitación hecha para llevar cuerpos policiacos y es una decisión soberana de México realizarlo o no, para el acompañamiento de las labores de la afición. Las autoridades correspondientes deberán decidir qué cuerpo policiaco sería el elegido".

En el marco de la inauguración de la nueva sede de Qatar en México, Zegbe indicó que esto no es solo para México.

"El ministerio del interior de Qatar ha pedido la colaboración de distintas policías de las distintas aficiones, para que estén en el Centro de Atención Policiaco en Qatar, para proteger a los propias aficiones de manera disuasiva", sentenció el funcionario.

Aclaró que, por ninguna razón, estos cuerpos de seguridad, sean los que sean, "podrán portar uniforme o estar armados".

De igual forma, comentó que los aficionados mexicanos deberán tener mucho cuidado de seguir las reglas en Qatar, porque la nación islámica ha dejado claro "que ellos tienen su legislación y no la cambiarán, no van a modificar su sistema jurídico durante el Mundial. La afición debe estar bien enterada de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer".

La SRE montará un centro de atención para todos los ciudadanos mexicanos que acudan a la Copa del Mundo en Qatar.

Serán 80 mil mexicanos se espera estén presentes en Qatar durante la Copa del Mundo.

OF