Putin anuncia que apelarán la decisión de la AMA

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que Rusia apelará la decisión de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), que ha condenado al deporte de ese país a cuatro años de aislamiento internacional.

“Todo castigo debe ser individual. Hace falta partir de lo cometido por tal o cual persona, no puede ser colectivo y afectar a quienes no tienen nada que ver con las infracciones”, destacó en París, donde participó en una cumbre sobre la resolución del conflicto en el Este ucraniano.

Putin dijo estar convencido de que la AMA “entiende” ese razonamiento, y aunque dejó claro que especialistas rusos deben evaluar con detalle esa condena, consideró que “hay razones” para apelarla.

Rusia fue acusada de conspirar para obstruir la investigación de nuevos casos de dopaje -al menos 145- a través de la alteración o eliminación de los datos del laboratorio, unos cambios que tuvieron lugar hasta enero pasado.

Por ello, no sólo no podrá participar en Juegos Olímpicos y Mundiales bajo su bandera, sino que tampoco podrá organizar eventos internacionales ni postularse a hacerlo; y sus funcionarios y representantes no podrán formar parte de comités y federaciones, ni asistir a dichos acontecimientos deportivos.

El plazo establecido deja al país fuera de los Juegos de verano de Tokio (2020) y de invierno de Beijing (2022), y lo excluye también de aspirar a organizar los Juegos Olímpicos de 2032.

Con todo, la sanción es parcial, ya que la AMA optó por ser dura sólo con las autoridades rusas, pero defender los derechos de aquellos deportistas rusos “limpios” que, según el organismo, puedan probar su inocencia y no estén implicados en actos fraudulentos.

EFE

Los atletas rusos no podrán competir bajo el nombre y bandera de su país en los Olímpicos. AFP/F. Coffrini

Rodchenkov pide castigo a los responsables

La atleta rusa ha demostrado que está libre de sustancias prohibidas. AP/M. Gash

El ex jefe de la agencia antidopaje de Rusia, que huyó de Moscú después de convertirse en denunciante, celebró ayer la prohibición de cuatro años impuesta a su país para los principales eventos deportivos.

“Finalmente, el fraude, las mentiras y las falsificaciones de proporciones indescriptibles han sido castigadas en su apogeo”, dijo Grigory Rodchenkov en un comunicado.

Rodchenkov, que vive en Estados Unidos bajo un programa de protección de testigos después de acusar a Rusia de actividades de dopaje generalizadas, advirtió, sin embargo, que para la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) “hay más por hacer”.

Dijo que aquellos involucrados en el dopaje de atletas “deberían ser castigados retroactivamente”.

“Los atletas dopados no trabajan solos. Hay médicos, entrenadores y gerentes que proporcionaron sustancias, los aconsejaron y los protegieron. En el esquema de dopaje patrocinado por el Estado en Rusia, también hay una defensa patrocinada por el Estado de muchos tramposos, incluidos funcionarios estatales, testigos y Apparatchiks (miembros del partido u organización) que están bajo juramento y han falsificado pruebas. Estas personas son claramente criminales”, señaló.

La Agencia Mundial Antidopaje adoptó ayer por unanimidad una serie de sanciones sin precedentes contra Rusia, entre las cuales la bandera de ese país será prohibida en las citas olímpicas de Tokio 2020 y Beijing 2022 (invierno), así como de los Juegos Olímpicos de la Juventud y del resto de competiciones multideporte. Tampoco podrán participar en competencias como el Mundial de futbol de Qatar 2022.

AFP

Una vergüenza: Maria Lasitskene

La rusa Maria Lasitskene, tricampeona mundial en salto de altura, expresó ayer que “es una vergüenza” que su país haya sido expulsado por los siguientes cuatro años de todos los eventos grandes, por no avanzar en la lucha contra el uso de sustancias dopantes.

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) anunció ayer que por decisión unánime, en su reunión que se realiza en Lausana, Suiza, la bandera de Rusia no se puede izar en ningún evento importante organizado en los siguientes cuatro años.

Maria Lasitskene expresó en redes sociales que no dudaba de dicho desenlace y que tampoco creía los cuentos de que todo iba bien en su país, con el tema en contra del dopaje. “Lo que ha pasado hoy (ayer) es una vergüenza”.

Lasitskene es una de las atletas rusas que aprovechó el canal abierto por la Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo (IAAF), ahora World Athletics, de pasar una serie de exámenes y demostrar que está limpia de sustancias dopantes y por consiguiente no forma parte del entramado ruso de dopaje.

Por ello, logró participar en la Liga Diamante y fue una protagonista en el Campeonato Mundial de Atletismo Doha 2019, donde se impuso para ganar su tercera medalla de oro consecutiva.

La atleta de 26 años y con gran futuro por delante, tiene la puerta abierta para asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y cumplir su sueño, porque a Río 2016 no pudo asistir por el reciente escándalo de dopaje en su país.

También señaló que su futuro es luchar por ella misma y competir, y que nunca ha tenido la intención de cambiar de nacionalidad y tampoco lo hará ahora.

NOTIMEX