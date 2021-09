Después de la Fecha FIFA, este domingo, los Pumas de la UNAM vuelven a la actividad en la cancha del Estadio Olímpico México 68 al recibir a Chivas en la J8 del Apertura 2021, en un encuentro de dos organizaciones que han tenido un desempeño francamente malo en el presente torneo.

Pumas sólo tiene cinco puntos fruto de un triunfo y dos empates. Durante la competencia, el trabajo de la escuadra de Andrés Lillini es de los peores en el Apertura 2021 pues son la segunda peor ofensiva con raquíticos cuatro goles a favor y la cuarta peor defensa con 10 anotaciones aceptadas, lo que pone sobre la quilla el trabajo del entrenador.

Sin embargo, los auriazules han mostrado destellos de buen futbol durante las pasadas siete jornadas, en especial cuando juegan en su cancha, por lo que confían en que pueden darle la vuelta a la tortilla gracias a que sus rivales tampoco pasan por un buen momento y conseguir su segundo triunfo.

Del otro lado de la cancha se presenta Chivas, quienes comenzaron lentamente el certamen, pero en las últimas dos fechas lograron empatar con Monterrey y vencer a Necaxa, por tanto, el equipo de la Perla de Occidente busca hilar triunfos por primera vez en el Grita México.

No obstante, luego de los juegos clasificatorios de la Selección Nacional Mexicana, el Rebaño Sagrado sufrió la sensible baja de Alexis Vega por lesión en el tobillo ante Jamaica -el pasado 2 de septiembre- por lo que aún no hay fecha oficial para su regreso a la alineación tapatía, aunque se rumora que la directiva de club Guadalajara no pretende apresurar su rehabilitación a fin de que jugador sane completamente, entonces Guadalajara debe apelar a la casta de sus jugadores juveniles para enfrentar este compromiso.

Asimismo, Chivas no vence en el campus de Ciudad de Universitaria desde el lejanísimo Apertura 2014 cuando, con gol de tiro libre, Fernando Arce venció a Alejandro "Pikolín" Palacios para que los rojiblancos lograran la primera (de sólo tres) victorias que obtuvieron en ese campeonato. Por lo que este domingo en punto de las 17:00 horas los Rojiblancos tienen la oportunidad de alcanzar su primer triunfo en siete años visitando a Pumas y el tercero en la presente temporada.

Horario y dónde ver en vivo el partido Pumas vs Chivas

Fecha y hora: Domingo 12 de septiembre, 17:00 horas

Domingo 12 de septiembre, 17:00 horas Transmisión (canales): TUDN, Afizzionados, Las Estrellas

