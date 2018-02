Pumas no se confía por el mal paso de Chivas

Los Pumas UNAM, terceros del Clausura mexicano, no deben caer en exceso de confianza por el mal paso que registran las Chivas de Guadalajara, a los que recibirán el domingo, en la novena jornada del torneo, declaró hoy el delantero Pablo Barrera.

Los felinos son terceros con 14 unidades y a pesar de que llegan con dos derrotas consecutivas, están a dos puntos del América, líder invicto, mientras que el Guadalajara marcha decimosexto con apenas seis unidades, de 24 posibles, y llegará al partido con cinco jornadas sin triunfo, tres derrotas y dos empates.

"Será un partido muy difícil, cerrado en medio campo; si no ponemos intensidad se nos puede complicar"

"No nos debemos de confiar. Sabemos que Chivas no viene con buenos resultados, pero eso no dice que vamos a ganar fácil. Será un partido muy difícil, cerrado en medio campo y que si no ponemos intensidad se nos puede complicar", declaró Barrera en conferencia de prensa.

Barrera señaló que además de la ventaja de jugar en su casa, el estadio olímpico México 68, los Pumas buscará aprovechar que las Chivas llegan con cierto desgaste físico tras su viaje a República Dominica, donde derrotaron al jueves al Cibao, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

"Debemos ser inteligentes y saber que ellos tienen un día menos de descanso. Tenemos que jugar con intensidad desde el primer minuto porque (a ellos) les va a costar jugar en nuestro estadio, al mediodía (en los dos mil 240 metros de altitud de la Ciudad de México)", explicó el jugador de 30 años.

Barrera, quien debutó en 2005 con los Pumas y es uno de los hombres de experiencia en el esquema del técnico David Patiño, consideró que el domingo los felinos están obligados al triunfo para continuar en la parte alta de la clasificación.

"Enfrentar a Chivas nos debe motivar, jugaremos en casa y ante nuestra gente y si ganamos será un golpe de autoridad y anímicamente nos ayudará mucho", finalizó.

