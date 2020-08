Pumas empata sin goles ante Mazatlán y deja escapar el liderato

Los Pumas de la UNAM empataron 0-0 en ríspido juego con el Mazatlán FC, encuentro que los retrasa en la búsqueda del primer lugar de la tabla general del torneo Guard1anes 2020.

Durante un primer tiempo soporífero, los de la máxima casa de estudios intentaron con un poco más de ahínco ir a la ofensiva, pero sin mucha vehemencia lo que mandó al descanso a ambas escuadras con empate sin goles.

En el segundo lapso una falla del defensa mazatleco, Nicolás Díaz, quien de espaldas a sus rivales mandó la pelota hacia el corazón del área, sin percatarse que entraba de frente Sebastián Saucedo a la portería, no obstante, la oportunidad fue desaprovechada por el mediocampista universitario quien tiró el balón por un costado, lo que hubiera significado un revulsivo en el encuentro.

El juego no cambió hasta el minuto 67 cuando ingresó Camilo Sanvezzo a la cancha, consiguiendo que por momentos los sinaloenses fueran más agresivos. No obstante, la dinámica no cambio hasta el silbatazo final.

Con este resultado Pumas alcanza 9 unidades y se mete, a falta de cuatro partidos por disputarse en la jornada 6, entre los mejores tres de la tabla general, al mismo tiempo los Bravos alcanzan 5 puntos quedando en la doceava posición.

Para el próximo viernes los Bravos recibirán a los Panzas Verdes de León a las 21:30 horas, mientras que el sábado los Pumas visitarán a los Tigres de la UANL en punto de las 19:00 horas.