Pumas: Así van las negociaciones para el fichaje de Keylor Navas

Pumas sigue en busca de un guardameta digno de proteger el arco universitario, esto después de que el puesto haya quedado debilitado, pues el Athletic Club decidió terminar de forma anticipada el préstamo de Alex Padilla. En consecuencia, el equipo de la UNAM buscaría que el costarricense, Keylor Navas, actúe como arquero para esta temporada. Sin embargo, su actual contrato es el mayor problema.

Sumado a la salida de Padilla, el canterano Pablo Lara sufrió una lesión, dejando al también canterano de 17 años, Efraín Juárez, como el portero titular en su duelo contra Santos. Para la mala suerte de Juárez, en su primer partido como titular recibió tres goles, cometiendo un error directo en el segundo tanto de los laguneros.

¿Qué ha pasado con la negociación de Pumas por Keylor Navas?

El ex portero del Real Madrid tiene contrato vigente con Newell's Old Boys y no cuenta con cláusula de rescisión. Esta es una oportunidad para que Pumas lance una oferta que llame la atención de Navas y traer al equipo al tres veces ganador de la Champions League para el Apertura 2025.

A pesar de que el arquero ya tiene apalabrada su salida del Newell’s, aún hace falta que Pumas presente una oferta formal y que sea del interés del conjunto argentino, paso que los de la UNAM todavía no dan, debido a que solo han tenido contacto con el costarricense.

Además, el periodista argentino Gonzalo Calvigioni reveló el día de hoy que Keylor no atajará más para el conjunto rojinegro. Esto podría significar que el portero saldrá antes de que termine oficialmente su contrato, además se reveló que Pumas reactivó las conversaciones con el equipo argentino.

En caso de que su fichaje se complete, Keylor Navas se convertirá en otra estrella del futbol mundial que jugará en la Liga MX, junto con James Rodríguez, Sergio Ramos y Aaron Ramsey, el cual aún no debuta con los auriazules.

