Atlas sigue comprometido con el cociente

El Atlas arrancó con buen pie el Torneo Apertura 2025 al vencer 3-2 a Puebla como visitante, sin embargo, el panorama en el tema del cociente sigue siendo preocupante para los rojinegros. A pesar de sumar sus primeros tres puntos, el equipo tapatío continúa en zona de riesgo, compartiendo el lugar 15 de la tabla de cocientes con Necaxa, ambos con un coeficiente de 1.0465, producto de 90 puntos en 86 partidos disputados.

“Flojo, pero con idea clara, pero sí realmente con bajas importantes, especialmente, precisamente en el primer tiempo le tomaron mucho las espaldas, y en el segundo tiempo el equipo mejora sustancialmente y rescata un resultado muy importante para el arranque ante la baja de Jeremy Márquez, ante la baja de Martín Nervo, de su mismo portero, yo creo que dentro de todos arrancar con un triunfo para corregir si tiene una idea, pero le hace falta mucho más consistencia”, comentó Rubén Omar Romano para EL INFORMADOR.

Esta situación es particularmente delicada, ya que la temporada pasada el Atlas finalizó en el antepenúltimo lugar del cociente, lo que le costó una multa de 33 millones de pesos, cantidad reglamentaria impuesta por la Liga MX como castigo económico para los tres peores clubes en esa clasificación. Dicha sanción no solo representa un golpe deportivo, sino también una fuerte afectación financiera que compromete los recursos operativos y de planeación del club.

“Uno espera mucho más para un equipo, y yo me imagino al ‘Gonzo’ que también hubiese esperado más refuerzos, lamentablemente hay una situación bastante complicada, tanto con Santos como con Atlas, y uno tiene que, con lo que tiene, tiene que trabajar y potencializar a los jugadores”, siguió el argentino radicado en México.

El objetivo inmediato de los Zorros será sumar de forma constante para alejarse de la zona de multas, en la que siguen involucrados Puebla y FC Juárez, ambos con un cociente de 1.0000, y Mazatlán, que cierra la tabla con un preocupante 0.8953. Aunque una victoria puede marcar una diferencia anímica, en la tabla del cociente cada punto vale oro, y una mala racha podría volver a comprometer al Atlas.

“Va a sufrir, no tenga duda, porque no tiene un plantel numeroso, pero bueno, sabemos muy bien que siempre es importante que aparezcan gente joven de la cantera, de las fuerzas básicas, y esperemos que estén trabajando bien como para que surjan esos jugadores”, dijo el ex entrenador y hoy comentarista.

La buena noticia para los dirigidos por Gonzalo Pineda es que el equipo mostró orden, propuesta ofensiva y capacidad de reacción en su debut, además de una plantilla renovada que parece tener mayor profundidad. No obstante, la batalla por alejarse de la parte baja del cociente apenas comienza, y el margen de error para Atlas es mínimo si quiere evitar otra dolorosa sanción económica.

Últimos lugares del cociente

Equipo Puntos Juegos jugados Cociente 14. Necaxa 90 86 1.0465 15. Atlas 90 86 1.0465 16. Puebla 86 86 1.0000 17. FC Juárez 86 86 1.0000 18. Mazatlán 77 86 0.8953

SV