El viernes pasado, en redes sociales se volvió viral la imagen de una vendedora que limpiaba vasos que ya habían sido utilizados y en los que posteriormente entregaba cerveza; los hechos ocurrieron durante el partido entre el Puebla y Santos Laguna en el estadio Cuauhtémoc. Ante la situación, el equipo camotero salió a aclarar la denuncia.

TWITTER

En un comunicado, Puebla explicó: "Los vasos que se ven en el video son recipientes no utilizados y lo que la vendedora está haciendo es secar el agua de lluvia que cayó en algunos de ellos".

Puebla afirmó que: "El procedimiento del área de Alimentos y Bebidas del Estadio Cuauhtémoc para los vasos no utilizados es recibirlos de vuelta en bodegas previamente limpiados, para después guardarlos y no ser utilizados hasta no ser desinfectados y lavados con agua y jabón".

E indicó: "Nunca se ha reciclado un vaso previamente utilizado y realiza revisiones permanentemente sobre el manejo de los productos que se ofrecen en el estadio para ofrecer una experiencia de calidad a nuestros aficionados".

También aclaró: "No se omite mencionar y solicitar no dejarse confundir por publicaciones de mala fe por parte de ciertos personajes que están empeñados en denostar la imagen del Club Puebla ante la afición y la opinión pública a base de mentiras y difamaciones constantes".

En la publicación que se volvió viral, el usuario se quejaba ante el gobierno de Puebla por la acción de la vendedora.

OF